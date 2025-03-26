Холестерин – друг или враг? Разбираемся в медицинских мифах

Когда слышишь слово "холестерин", в голове невольно всплывают картинки закупоренных сосудов, сердечных приступов и врачей, грозно поднимающих палец: "Меньше яиц, больше салатов!". Холестерин — это чуть ли не главный антагонист в мире медицины, враг номер один для сердца и сосудов. Но так ли он ужасен, как принято считать?

Холестерин — строитель, а не разрушитель

Для начала немного фактов, которые перевернут ваше представление. Холестерин — это не просто "вредная штука", это жизненно необходимое вещество, без которого наш организм развалился бы, как карточный домик. Примерно 80% холестерина синтезируется печенью, а оставшиеся 20% мы получаем с пищей. И знаете, зачем он нужен? А вот зачем:

Он входит в состав клеточных мембран, делая их гибкими и эластичными.

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В нервной ткани его полно, особенно в головном мозге (да-да, думать без холестерина тоже не получится!).

Он предшественник стероидных гормонов — тестостерона, эстрогена, кортизола.

Без него не образуется витамин D, а значит, прощайте крепкие кости и иммунитет.

Так что если вы считаете, что холестерин — абсолютное зло, пора пересмотреть взгляды.

Хороший и плохой: кто есть кто?

Здесь начинается самое интересное. Холестерин сам по себе никуда не бегает по организму, его переносят липопротеины — такие транспортные капсулы. И вот тут-то и появляется путаница: одни липопротеины называют "хорошими", другие "плохими".

🔴 Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) — "плохой" холестерин. Они разносят холестерин по сосудам, и если его много, он начинает оседать на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки. Итог — повышенный риск инфарктов и инсультов. 🟢 Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — "хороший" холестерин. Эти ребята собирают холестерин обратно и уносят его в печень на переработку, защищая сосуды от засорения.

Вот в чем суть: важно не столько общее количество холестерина, сколько баланс этих двух фракций. Если ЛПНП зашкаливает, а ЛПВП на минимуме — тогда действительно пора бить тревогу.

Кому действительно стоит волноваться?

Если у вас в анализах крови написано "повышенный холестерин", это еще не значит, что нужно срочно завещать квартиру коту и переходить на хлеб с воздухом. Главное — смотреть на соотношение ЛПНП и ЛПВП.

Оптимальный вариант:

✔ ЛПВП должен быть выше 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,2 ммоль/л у женщин.

✔ ЛПНП желательно держать ниже 3,0 ммоль/л.

✔ Общий холестерин не должен превышать 5,0 ммоль/л.

Если же плохой холестерин превышает норму, а хороший — ниже, вот тогда пора принимать меры.

Что делать, если баланс нарушен?

Пересмотреть рацион:

Жирная пища — это, конечно, вкусно, но если злоупотреблять переработанными жирами, фастфудом и сладостями, баланс холестерина ухудшится.

Добавить спорт:

Движение увеличивает уровень хорошего холестерина. Даже простая ходьба на 10 тысяч шагов в день творит чудеса!

Пройти обследование:

В ряде случаев без медикаментов не обойтись — врач может назначить статины, препараты для контроля липидного профиля.

Холестерин — не монстр!

Холестерин — не враг, а важный компонент организма. Да, в избытке он вреден, но главное — следить за балансом. Не стоит бояться слова "холестерин" так, будто оно написано в медицинском аду красными буквами. Бояться стоит ленивого образа жизни, вредной еды и отказа от профилактических осмотров.