Интервенционный кардиолог Георгий Маньковский: 'Лечить нужно не болезнь, а больного'

Операция на сердце без разреза грудной клетки, без общего наркоза и с выпиской уже на следующий день - о таком высокоэффективном лечении еще каких-то 20 лет назад можно было только мечтать. Но благодаря развитию интервенционной кардиологии, и в частности метода стентирования, сегодня это обыденная практика, позволяющая ежегодно спасать тысячи жизней.

MedOboz расспросил Георгия Маньковского, зав. отделения интервенционной кардиологии, зам. директора Клиники для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Заслуженного врача Украины.

В Украине, действительно, очень печальная статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям. Они являются причиной смертности №1 среди украинцев, и ежегодно уносят более 400 тысяч жизней. По данным некоторым исследований, такие показатели - одни из наихудших в Европе.

Видео дня

К сожалению, большинство людей в нашей стране обращаются к кардиологу, когда болезнь уже сильно запущена и с трудом поддается лечению. В практике Клиники для взрослых нашего Центра бывают случаи, когда люди по несколько дней терпят сильнейшие инфарктные боли, надеясь, что "само пройдет". А ведь болезнь намного легче предупредить и лечить на начальной стадии, избежав тяжелых последствий.

Чтобы изменить ситуацию, в первую очередь, нужно развивать культуру профилактических осмотров. Добиться этого можно, активно стимулируя, а возможно где-то и обязав украинцев проходить ежегодное кардиологическое обследование (как например, это было сделано с флюорографией). В развитых странах мира именно профилактические кардио-осмотры существенно повлияли на уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, по моему мнению, нужно активно заниматься просвещением населения. Ведь очень часто пациенты не знают симптомов даже самых распространенных заболеваний, и поэтому игнорируют опасные "сигналы", вовремя не обращаются к врачу, не вызывают "скорую". Думаю, на уровне страны должна быть запущена активная информационная кампания, которая покажет украинцам масштаб проблемы, расскажет про основные заболевания и их симптомы, объяснит алгоритм первоочередных действий в случае экстренных ситуаций и донесет важность ежегодных профилактических кардиологических осмотров.

На прохождение кардиологического обследования нужно потратить всего лишь один час раз в году. Но этот час может спасти жизнь!

В Украине самыми распространенными патологиями сердечно-сосудистой системы являются ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, инфаркт.

Наше отделение интервенционной кардиологии специализируется на ИБС, которая включает в себя такие заболевания как стенокардия напряжения (как стабильная, так и нестабильная или другими словами - прединфарктное состояние), острый инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий.

Да, по сравнению с другими направлениями в медицине, интервенционную кардиологию действительно можно назвать молодой. Она появилось на стыке двух специальностей – кардиологии и кардиохирургии. Ее основателем считается швейцарец Андреас Грюнциг, который в 1977 году выполнил первую в мире баллонную ангиопластику коронарных артерий.

Существенный прорыв в развитии интервенционной кардиологии случился в конце 80-х годов, когда появились первые стенты — сетчатые металлические каркасы, восстанавливающий проходимость артерии и кровоснабжение сердца, прежде всего у пациентов с инфарктом миокарда.

Но настоящая революция в интервенционной кардиологии произошла в начале 2000-х годов, с появлением стентов, выделяющих лекарственные препараты. С середины 2000-х количество коронарных стентирований во всем мире увеличивалось в геометрической прогрессии, и эта методика прочно заняла свое место в лечении не только инфаркта, но и стабильной ишемической болезни сердца.

Кстати, интересный факт: сейчас в нашем Центре работает доктор Пьер Левис (Швейцария), который совместно с Андреасом Грюнцигом в 1977 году сконструировал баллон и провел первую успешную ангиопластику коронарных артерий. Мы очень гордимся, что один из родоначальников интервенционной кардиологии сегодня является штатным врачом Клиники для взрослых Центра. Он регулярно консультирует и оперирует наших пациентов, приезжая в Киев. Очередной визит доктора Левиса будет через месяц, с 21 по 25 февраля.

Я знаю, что доктор Левис является Вашим наставником и почти 10 лет сотрудничает с Клиникой для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Что для Вас самое ценное в этом сотрудничестве? Какие подходы и принципы Вы переняли в свою практику?

Доктор Пьер Левис - не только учитель и наставник, но и мой друг. Я счастлив, что судьба свела меня именно с этим человеком.

Самый главный принцип, которому доктор Левис научил нас - это индивидуальный подход к каждому пациенту. Он всегда говорит, что нужно лечить человека, а не картинку, которую мы видим на экранах при выполнении коронарографии. Поэтому он очень тщательно расспрашивает пациентов об их симптомах и, казалось бы, незначительных мелочах. Это позволяет выбрать оптимальную тактику в дальнейшей диагностике и лечении.

Также он всегда акцентирует внимание на важности работы в команде (Heart Team, или Сердечная команда) - когда разные специалисты совместно обсуждают и принимают самую оптимальную для пациента тактику лечения.

Мы максимально переняли принципы работы, подходы и виденье лечения пациентов швейцарского наставника и внедрили их в нашем Центре.

Все, чему учит нас доктор Левис в каждый свой приезд в Киев, дает великолепный результат: довольных а, главное - здоровых пациентов.

Чаще всего наши пациенты - люди, которые пренебрегали профилактическими осмотрами у кардиолога и терапевта. Средний возраст - 60 лет, как мужчины, так и женщины. Очень часто они страдают артериальной гипертензией, в анамнезе может наблюдаться сахарный диабет, подагра, онкологические заболевания.

Достаточно много среди наших пациентов курильщиков и людей с избыточной массой тела.

К группе риска также относятся люди с малоподвижным образом жизни и те, у кого родственники имеют/имели проблемы с сердцем.

У этого метода лечения действительно много преимуществ.

Во-первых, ургентность - то есть интервенционный кардиолог может достаточно быстро восстановить проходимость заблокированной бляшкой артерии (от 1 до 30 минут), что крайне важно при остром коронарном синдроме, когда время является решающим фактором.

Во-вторых, малоинвазивность – операция выполняется без разреза грудной клетки, через маленький прокол на руке (лучевую артерию). В-третьих, вмешательство проводится без анестезии, под местным обезболиванием. И это процедура "одного дня" - уже через час пациент может вставать с постели, а через 8 часов (максимум 1 сутки) - выписываться домой.

И главное - этот метод имеет очень хорошие отдаленные результаты – приближается к 100% (при правильной технике постановки стента и соблюдении пациентом всех рекомендаций и лечения).

Имплантация стента – очень деликатная и непростая процедура. Результат операции зависит как от качества аппаратуры, так и от профессионализма интервенционного кардиолога.

Как я уже говорил, проводится вмешательство под местным обезболиванием в ангиографической операционной. Пациенту выполняется небольшой прокол на руке (в участке запястья правой руки) или паховой складке (участок бедренной артерии). Далее через через артерию вводится рентгенконтрастное вещество и проводится рентгенологическое исследование коронарных артерий (коронарография). Это позволяет оценить состояние сосудов пациента и выявить место сужения. После чего в пораженный участок заводится стент-система.

Через несколько дней после проведения манипуляции пациенту можно возвращаться к своему обычному активному образу жизни.

Но для закрепления стойкого эффекта важно выполнять несколько правил: