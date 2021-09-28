Искусственное сердце нового типа: успехи кардиологической помощи

Недавно врачи Университета Луисвилля в Еврейской больнице выполнили первую в мире имплантацию тотального биопротеза искусственного сердца Carmat Aeson 57-летней пациентке. Исследовательское устройство является частью раннего технико-экономического обоснования (EFS), спонсируемого Carmat, французской компанией по производству медицинского оборудования.

Первое искусственное сердце Aeson в Северной Америке было имплантировано пациенту мужского пола в июле в Медицинском центре Университета Дьюка. Вторая имплантация, также мужчине, была проведена в Еврейской больнице в августе. Эта третья имплантация в Северной Америке – первая, в которой участвует пациентка.

По словам профессора и заведующего кафедрой сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Университета Луисвилля и врача Еврейской больницы Марка Слотера, операция дает новую надежду на продление жизни.

Видео дня

Искусственное сердце Aeson имеет компактный размер, поэтому его можно устанавливать женщинам, у которых грудная полость обычно меньше, чем у мужчин. Это дает надежду большему количеству пациентов, ожидающих пересадку сердца, и увеличивает шансы на успех.

В США более 3500 человек ожидают пересадки сердца, из них 900 – женщины. Существует несколько вариантов лечения пациентов с бивентрикулярной болезнью сердца, что означает, что и левая, и правая части сердца не перекачивают кровь должным образом.

Aeson имеет широкие возможности применения, поскольку перекачивает кровь в обеих камерах сердца. Установленные в нем датчики фиксируют показатели артериального давления и на основании этого адаптируют сердечный выброс. Работает сердечный имплантат от портативного внешнего источника питания.

В настоящее время искусственное сердце Aeson тестируется в качестве моста к трансплантации для пациентов с терминальной стадией бивентрикулярной сердечной недостаточности, что дает пациенту больше времени до постоянной трансплантации сердечного органа.

Устройство уже было одобрено для такого использования в Европе, где было имплантировано около 20 устройств. В настоящее время Aeson проходит испытания в США в рамках технико-экономического обоснования, одобренного FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Доклинические исследования искусственного сердца Carmat начались в UofL более пяти лет назад. Исследователи из Института сердечно-сосудистых инноваций (CII) UofL протестировали способность Aeson к саморегулированию, которая позволяет устройству адаптировать потоки в соответствии с потребностями пациента, обнаруживая изменения давления в устройстве.

Исследователи UofL в течение многих лет проводили доклинические испытания компонентов искусственного сердца и механических вспомогательных устройств в CII, тестируя некоторые части почти всех механических вспомогательных устройств, которые коммерчески доступны сегодня.

Во время процедуры полное искусственное сердце Aeson было имплантировано 57-летней женщине из Кентукки с тяжелой бивентрикулярной сердечной недостаточностью во время восьмичасовой операции.

По словам доцента отделения сердечно-сосудистой и торакальной хирургии UofL Сиддхарты Пахвы, в то время как другие устройства устанавливаются на фиксированную скорость или создают непрерывный поток, Aeson предполагает автоматическую регулировку потока, создавая улучшенные характеристики при разных потребностях организма в кровоснабжении.

Стефан Пиа, главный исполнительный директор компании-разработчика Carmat, сказал, что этот третий имплантат в США стал знаковым событием не только потому, что он позволил завершить регистрацию первой когорты пациентов EFS. Это первый случай, когда устройство помогло женщине, страдающей от сердечной недостаточности.