Использование пирфенидона в лечении фиброза миокарда

Недавнее исследование препарата пирфенидон по предварительным данным показало многообещающие результаты в лечении сердечной недостаточности с сохранением фракции выброса. Лекарство, в сравнении с плацебо, снижает внеклеточный объем сердца, являющийся маркером фиброза миокарда.

Результаты второй фазы исследования Pirouette были представлены в середине мая кардиологом Манчестерского университета Крисом Миллером в виртуальном Американском колледже кардиологии. Он подчеркнул, что это первое исследование, показывающее эффективность антифибротического вмешательства у пациентов с сердечной недостаточностью.

В чем важность лечения фиброза миокарда

Фиброз миокарда оценивается путем измерения внеклеточного объема сердца на МРТ сердца. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса – это не единичное заболевание, а гетерогенный синдром, включающий широкий спектр патологических процессов. По словам Криса Миллера, патология является частой причиной летального исхода (примерно 50% от всех случаев сердечной недостаточности).

На основании наблюдений можно предположить, что рубцевание сердечной мышцы, или фиброз – важный процесс для прогноза сердечной недостаточности, а доклинические исследования показывают, что внеклеточный матрикс может играть основную роль в развитии сердечной недостаточности.

В настоящее время не существует эффективных вариантов лечения застойной сердечной недостаточности, специально нацеленных на сердечный фиброз. Поэтому новый подход в лечении этой патологии объясняет важность исследования.

Что такое пирфенидон

Пирфенидон – антифибротическое средство для перорального приема, используемое для лечения идиопатического легочного фиброза. Он относится к иммунодепрессивным средствам, подавляющим синтез и секрецию TGF-бета1, пролиферацию и функцию фибробластов, а также профиброзные пути.

Лекарство не применяется при тяжелых заболеваниях почек и печени, одновременно с флувоксамином и сильными индукторами изофермента CYP1А2. Исследования показали, что пирфенидон не имеет гемодинамического эффекта и не оказывают влияние на артериальное давление.

Цель исследования

Препарат исследовался на влияние на фиброз: будет ли пирфенидон способствовать регрессу. Также необходимо было проверить, будет ли регресс связан с улучшением структуры и функции сердца, жидкостного статуса и качества жизни.

Ход исследования

В исследовании принимало участие 94 человека, 54% из них – мужчины, средний возраст – 78 лет. Почти все пациенты относились к классу II или III по NYHA. Участников случайным образом разделили на 2 группы: применения пирфенидона или плацебо.

Препарат в целом переносился хорошо. Нежелательные явления в виде сыпи, тошноты и бессонницы были зафиксированы у 12 и 14 участников в группе пирфенидона и плацебо соответственно. Аналогичные побочные действия наблюдаются при использовании лекарства для лечения идиопатического легочного фиброза.

Пациенты предварительно проходили МРТ сердца, контрольное исследование для определения изменения внеклеточного объема сердечной мышцы проводилось через год.

Первичный результат оценивался как изменение внеклеточного объема миокарда на 52 неделе. У получающих пирфенидон больных он значительно сократился, в сравнении с группой пациентов, принимающих плацебо. Средняя разница между группами составила 1,21% (P = 0,009). Также исследователи отметили клинически важные улучшения в трех показателях качества жизни в группе лечения, хотя статистически значимыми они не были.

Результаты

Среди принимавших антифибротический препарат пациентов наблюдалось значительное снижение маркера фиброза миокарда по сравнению с участниками из группы плацебо. Если оценить эти результаты в числе госпитализаций по поводу сердечной недостаточности или смертности, то применение пирфенидона позволит снизить этот показатель на 9-28%.

Сложность дальнейших исследований состоит в том, что клинические маркеры фиброза миокарда неизвестны, а выполнять МРТ сердца всем пациентам невозможно. В связи с этим сложно выбирать подходящих для испытаний кандидатов.

В 2017 году исследователи фиброза из Медицинского университета Южной Каролины уже проводили исследования, направленные на поиск лечения фиброза сердца. Стэнли Хоффман, один из ученых этого проекта, отмечал, что фиброзные заболевания связаны друг с другом независимо от пораженного органа. Таким образом пирфенидон, использующийся в лечении идиопатического легочного фиброза, с большой вероятностью сможет стать эффективным средством терапии фиброза сердца.

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