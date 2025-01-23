Как 'хороший' холестерин очищает организм

С первого сообщения о холестерине, плохо влияющем на сердце и сосуды, люди его боятся. Впрочем, в процессе нового исследования ученые обнаружили: холестерин может быть не только "хорошим", но, даже, очень важным для здоровья мозга. Что говорит наука о влиянии литопротеидах высокой плотности (ЛПВП) или "хорошего" холестерина на когнитивные функции?

Исследование о потенциальной роли "хорошего" холестерина в здоровье мозга

Исследование, опубликованное вJournal of Clinical Medicine, дает доказательства, что определенный тип холестерина – ЛПВП – литопротеиды высокой плотности, также известен как "хороший" холестерин – может играть важную роль в здоровье мозга с возрастом. Ученые обнаружили непосредственную связь между размером частиц ЛПВП и большим объемом серого вещества на сканах мозга.

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К сожалению, такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера, растут во всем мире. Ученые находятся в постоянном поиске новых эффективных способов защитить мозг и улучшить когнитивные функции. Результаты проведенного исследования указали ученым на ЛПВП как на многообещающую часть головоломки.

"Это исследование расширило преимущества HD за пределы уменьшения сердечно-сосудистых заболеваний, а также потенциально сохранило серое вещество и предотвратило атрофию мозга в позднем возрасте", – говорит автор исследования Джон Джакона, доктор философии, доцент отдела прикладных клинических исследований Юго-Западного медицинского центра UT.

Что такое "хороший" и "плохой" холестерин

В организме есть два типа холестерина: липопротеины высокой плотности (ЛПВП) и липопротеины низкой плотности (ЛПНП).

ЛПНП – "плохой" холестерин – может накапливаться в артериях и приводить к сердечным приступам или инсультов.

ЛПВП – "хороший" холестерин – выполняет функцию очистителя.

HDL (ЛПВП) путешествует по телу в кровотоке, собирает "плохой" холестерин и переносит его в печень, которая расщепляет его и выводит из организма.

Последние несколько лет ученые более тщательно изучали функцию ЛПВП – "емкость оттока". То есть, определяли его потенциальные возможности в очистке холестерина. Традиционные липидные панели могут определить уровень ЛПВП, но они не показывают, насколько хорошо он работает.

Также Джакона отмечает, что ученые знают: увеличение общего ЛПВП не влияет на функциональность, но они все еще исследуют факторы влияния. Полученные данные показали: размер частиц HDL может играть определенно важную роль.

Результаты исследования

Как размер частиц ЛПВП влияет на мозг? Чтобы найти ответ на этот вопрос, исследователи в течение 7 лет отслеживали уровень ЛПВП, функции и размер частиц более 1800 взрослых людей в возрасте от 35 до 70 лет. Также исследователи проверяли когнитивные функции участников, измеряли объем вещества головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии мозга в начале и конце исследования.

Ученые увидели: высшая функция ЛПВП и меньший размер частиц ЛПВП были связаны с большим объемом серого вещества и когнитивными возможностями в дальнейшей жизни.

Серое вещество – ткань мозга, играющая важную роль в когнитивных функциях, памяти и движении. Некоторые исследования показали, что большая громкость связана с большей когнитивной функцией. Это исследование свидетельствует о том, что мелкие ЛПВП могут помочь сохранить это серое вещество, преодолевая гематоэнцефалический барьер для поддержания функции мозга и защиты от атрофии.

Проведенное исследование перекликается с предыдущей работой, которая обнаружившее, что более высокая концентрация мелких частиц литопротеидов высокой плотности связана с лучшими когнитивными показателями у женщин среднего возраста (хотя это исследование не включало сканирование мозга).

Исследования будут продолжены

"К сожалению, у нового исследования есть определенные ограничения", – говоритАльваро Паскуаль-Леоне, доктор философии, медицинских наук, главврач и соучредитель Linus Health и профессор неврологии Гарвардской медицинской школы.

Он отметил, что даже с современными преимуществами ученым трудно точно установить: литопротеиды высокой плотности или внешние факторы отвечают за сохранение объема серого вещества в мозге. Хотя исследователи дважды тестировали участников в течение семи лет, этих данных все еще слишком мало для наблюдения закономерности, поскольку изменение объема серого вещества у отдельных людей не всегда линейно.

Кроме того, хотя серое вещество является полезным маркером, оно не является идеальным показателем когнитивного здоровья. Объем серого вещества изменяется в зависимости от ряда факторов, в том числе от гидратации. Как индекс успеха в мозге, он не слишком силен. Когда мы хотим рассмотреть проблемы с памятью у пожилых людей, мы склонны рассматривать конкретные участки мозга, а не все мозговое вещество", – сказал Джозеф Масдеу, доктор медицинских наук, директор Национального центра болезни Альцгеймера в Нанце при Хьюстонской методической больнице.

Будущие исследования должны быть направлены на раскрытие этой связи, сосредоточиться на конкретных областях мозга и исследовать, как функция HDL оказывает непосредственное влияние на когнитивные результаты.

Как сохранить здоровье мозга?

Уровни ЛПВП и ЛПНП влияют как на здоровье сосудов, так и на здоровье мозга – эта связь хорошо установлена ​​учеными. Неопределенным остается влияние ЛПВП на познание – этот аспект должен быть исследован более подробно в будущем.

"Наличие сердечно-сосудистого заболевания повлияет на поддержку мозга питательными веществами. Если оптимизировать работу сосудов, человек сможет – при наличии другого заболевания – функционировать лучше, чем ожидалось", – говорит Паскуаль-Леоне. Также он акцентирует внимание на том, что для здоровья сердца важен образ жизни.

Регулировать уровень холестерина при высоком ЛПНП помогают физические упражнения и лекарства (статины). Всем, кто заботится о профилактике болезни Альцгеймера, доктор Масдеу рекомендует придерживаться средиземноморской диеты или аналогичного режима питания. А доктор Джакона советует людям следовать указаниям Американской кардиологической ассоциации по контролю уровня холестерина. Здоровая пища и здоровый образ жизни, умеренная физическая нагрузка всегда будут лучшими помощниками для здоровья.