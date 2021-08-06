Как сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы

Установлено, что состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте зависит, в т. ч. и от социально-экономического положения. Одно из ранних многоцентровых исследований, проведенное в Финляндии, показало, что более низкий социально-экономический статус в детстве связан с ригидностью артерий во взрослом возрасте.

Завершенное недавно исследование искало связь между тем, чем человек занимается в раннем взрослом возрасте – 16-24 лет, и состоянием здоровья его сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте. Результаты работы были опубликованы в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения.

Авторы исходили из данных, что менее образованные и занятые лица менее здоровы, и в среднем у них более короткая продолжительность жизни, чем у тех, кто занят обучением и работой.

Ранняя зрелость является важным моментом как для развития социально-экономического положения взрослых, так и для развития поведения, связанного со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Однако до сих пор не была ясна степень, в которой социально-экономические траектории раннего взросления напрямую влияют на различия в состоянии здоровья, наблюдаемые в более позднем возрасте.

Исследование показало, что образование и опыт работы в раннем взрослом возрасте способствуют неравенству в отношении здоровья сердечно-сосудистой системы в более позднем возрасте. При этом важным аспектом является то, что эта разница не зависит от рода занятий и дохода семьи в среднем зрелом возрасте.

Ход исследования

Исследователями из Кембриджского университета, Бристольского университета и Института социальных исследований Калифорнийского университета были проанализированы данные о здоровье и социально-экономическая информация, собранная за несколько десятилетий. Эти сведения охватывали более чем 12 тыс. британцев, родившихся в 1970 г. Задачей авторов было определение роли раннего взросления в различиях в сердечно-сосудистом здоровье в среднем возрасте.

Учеными использовался метод, основанный на данных, для разделения населения на группы с различными социально-экономическими траекториями на основе их участия в образовании, различных типах работы, безработице или экономической неактивности в раннем взрослом возрасте –16-24 лет.

Они изучили связь этих групп с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте 46 лет, включая артериальное давление, уровень холестерина, окружность талии.

Измерение социально-экономического положения в раннем взрослом возрасте, по словам профессора Кейт Тиллинга, всегда было трудным, поскольку это переходный период, когда профессии большинства людей меняются с течением времени. Разработанный метод обеспечивал гибкий способ определения социально-экономического положения в раннем взрослом возрасте.

Исследователи обнаружили, что те, кто провел больше времени, получая образование и работая на профессиональных или управленческих должностях в раннем взрослом возрасте, имели лучшее сердечно-сосудистое здоровье более чем через 20 лет (в возрасте 46 лет), чем другие группы.

Важно отметить, что эта связь не была полностью связана с более высоким доходом или более высоким уровнем работы в возрасте 46 лет, что предполагает независимую и долгосрочную связь влияния раннего взросления на здоровье.

Полученные данные показывают, что в среднем зрелом возрасте материальные факторы не влияют на путь, по которому социально-экономическая траектория раннего взросления влияет на здоровье среднего возраста.

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