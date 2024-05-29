Добавки с рыбьим жиром входят в топ-самых востребованных нутриентов в мире. Их рекомендуют детям и взрослым, независимо от показателей здоровья. Однако новое исследование ученых побуждает с особой осторожностью применять омега-3 в капсулах. По данным нового анализа, добавки с рыбьим жиром могут увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта у здоровых людей.

При этом рыбий жир все же полезен для тех, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Эксперты поделились результатами исследования и назвали лучшие природные источники омега-3 для тех, кому не рекомендованы добавки.

Не так уж и полезен: кому не рекомендован рыбий жир?

Если вы в настоящее время здоровы, эксперты советуют не применять добавки с рыбьим жиром. Здоровая для сердца диета с высоким содержанием натуральных источников омега-3, такие как жирная рыба и растительные масла, более безопасно защитят вашу сердечно-сосудистую систему, - уверены авторы нового исследования.

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Рыбий жир, полученный из жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия и форель, часто рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением, холестерином и ревматоидным артритом, поскольку добавка имеет выраженное противовоспалительное действие.

Жирная рыба - это лучший источник двух жирных кислот омега-3, которые необходимы человеческому организму, но не могут производиться самостоятельно: докозагексаеновой кислоты (DHA) и эйкозапентаеновой кислоты (EPA).

По данным нового исследования 2024 г., регулярное употребление рыбьего жира может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у здоровых людей.

Однако регулярное упобтребление диетической добавки помогло замедлить прогрессирование существующих сердечно-сосудистых заболеваний, снизив риск смерти.

Рыбий жир полезен для людей с существующими болезнями сердца, - итоги исследования

В исследовании использовали данные около 5 тыс. человек из Британского биобанка. Половину участников составили женщины в возрасте от 40 до 69 лет. Информация об этих людях, включала использование ими добавок с рыбьим жиром и потребление жирной или нежирной рыбы.

Среди участников, у кого на момент начала исследования не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний, регулярное употребление рыбьего жира привело к увеличению риска развития фибрилляции предсердий на 13% и увеличению риска инсульта на 5%.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые регулярно употребляли рыбий жир, наблюдался на 15% меньший риск перехода от фибрилляции предсердий к сердечному приступу и на 9% меньший риск прогрессирования сердечной недостаточности.

Почему рыбий жир может по-разному влиять на здоровых людей?

По данным многочисленных исследований, жирные кислоты омега-3 в добавках рыбьего жира обладают противовоспалительным и липидоснижающим действием.

"У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти свойства могут стабилизировать атеросклеротические бляшки, снизить уровень триглицеридов в сыворотке и улучшить функцию эндотелия, тем самым уменьшая сердечно-сосудистые неблагоприятные события", - отмечает семейный врач клиники Healthy Outlook в Джексонвилле Майкл О. МакКинни.

Однако, по мнению МакКинни, ситуация не столь однозначна, когда люди здоровы:

"Высокие дозы омега-3 могут повысить риск кровотечения, поскольку их антикоагулянтное действие перевешивает преимущества у людей, которые не имеют значительного риска сердечно-сосудистых заболеваний", - считает доктор.

По словам МакКинни, прием добавок с рыбьим жиром, может привести к дисбалансу жирных кислот и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Несколько исследований также показали, что рыбий жир может увеличить у здоровых людей риск фибрилляции предсердий, нарушения сердечного ритма и даже инсульта.

Здоровая альтернатива рыбьего жира в капсулах

Если вы здоровы и хотите использовать капсулы с рыбьим жиром для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, вам лучше обдумать свое решение, - советуют эксперты. Американская кардиологическая ассоциация не рекомендует принимать добавки омега-3, если у вас низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместо этого эксперты предлагают придерживаться здоровой для сердца диеты с большим количеством натуральных источников омега-3, таких как рыба, льняное и оливковое масло, семена чиа. Эти продукты содержат жирная кислота омега-3 растительного происхождения.

Жирная рыба, льняное масло и семена чиа также обладают противовоспалительными свойствами, которые положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, однако они не связаны с риском фибрилляции предсердий.

Как показало новое исследование, здоровым людям не следует принимать добавки с рыбьим жиром, поскольку это повышает риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Оказывается, у здоровых людей дополнительный прием рыбьего жира может вызывать кровотечение, дисбаланс жирных кислот и аритмию.

Однако тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, добавки омега-3 могут существенно защитить от дальнейшего прогрессирования болезней. Льняное масло, семена чиа и жирная рыба - безопасный источник жирных кислот омега-3 для здоровых людей.