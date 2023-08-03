Тело как храм души: вегетарианство - не просто образ жизни и мышления, а эффективная терапия при сердечно-сосудистых заболеваниях. Растительная диета улучшает показатели здоровья у пациентов с болезнями сердца, - говорят новые исследования ученых. Люди с высоким риском сердечно-сосудистых патологий, которые придерживаются вегетарианской диеты в течение 6 месяцев, демонстрируют значительное снижение массы тела, давления, холестерина и глюкозы в крови. Стоит ли отказываться от сочной отбивной в пользу здоровья?

Новое исследование ученых, опубликованное недавно в научном издании JAMA Network Open, доказывает пользу растительного питания для сосудов и сердца как для здоровых людей, так и для пациентов с диабетом 2-го типа и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи в первую очередь отмечают снижение гликированного гемоглобина, холестерина и артериального давления у пациентов с диабетом 2-го типа.

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"Вегетарианские диеты имеют потенциальные защитные и синергетические эффекты для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - уверены ученые.

Для метаанализа исследователи выявили 20 рандомизированных испытаний с участием вегетарианских диет, в которых участвовали 1 878 взрослых с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Средний возраст участников был от 28 до 64 лет.

В испытаниях участвовали пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и люди с не менее чем двумя сердечно-сосудистыми факторами риска. Исследования проводились в США, Азии, Европе и Новой Зеландии в период с 1990 по 2021 год. Средняя продолжительность вегетарианской диеты составила от 2 до 24 месяцев.

Ученые применили 3 типа вегетарианского питания: веганскую - только растительная пища, лакто-вегетарианскую - исключается мясо, птица и морепродукты, но разрешаются молочные продукты и яйца и лакто-вегетарианская - разрешены лишь растительные и молочные продукты.

Больше овощей - меньше лекарств? Научная оценка растительных диет

В целом, у тех, кто придерживался вегетарианской диеты в течение 6 месяцев, наблюдалось значительное большее снижение уровня холестерина, глюкозы в крови и систолического артериального давления по сравнению со стандартной терапией.

Лакто-вегетарианские диеты с включением молочных продуктов и яиц показали наибольшее снижение уровня холестерина (14,1 мг/дл). Авторы исследования отмечают, что вегетарианская диета была наиболее эффективной для достижения гликемического контроля у людей с диабетом 2 типа, а также снижения веса у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабетиков.

"Исследования показывают, что растительная диета может усиливать эффекты оптимальной медикаментозной терапии для профилактики и лечения ряда кардиометаболических заболеваний", - пишут авторы.

Несмотря на то, что большинство пациентов принимали лекарства для лечения гипертонии, гипергликемии и/или дислипидемии, вегетарианская диета привела к снижению дозы лекарств. Ученые также предполагают, что использование лекарств может скрыть благоприятные эффекты вегетарианской диеты:

"Те пациенты, которые не принимали лекарств в ходе испытаний, показали более оптимальные показатели систолического артериального давления и уровня холестерина", - пишут они.

Не все вегетарианские диеты полезны?

Хотя существует множество вариаций вегетарианских диет, начиная от веганских диет, исключающих всю животную пищу, и заканчивая песко-вегетарианскими диетами, допускающими рыбу или морепродукты, большинство из них хорошо сбалансированы и могут принести пользу для здоровья.

Сбалансированная вегетарианская диета содержит большое количество пищевых волокон, моно- и полиненасыщенных жирных кислот, калия, магния и фитохимических веществ, а также имеет более низкие показатели гликемического индекса.

Следует отметить, что в 12 исследованиях ученые подчеркивают низкое содержание жира, что, по мнению авторов, могло способствовать улучшениям показателей холестерина. В частности, лакто-вегетарианские диеты были связаны с наибольшим снижением уровня холестерина.

Но не все вегетарианские диеты полезны для здоровья, - утверждают ученые. К примеру, жареные во фритюре даже самые питательные овощи теряют свою пользу, поскольку они содержат трансжиры и много соли. Цельные растительные продукты с минимальной обработкой наиболее полезны для поддержания сердечно-сосудистой системы, - уверены исследователи.

Может ли вегетарианский тип питания стать образом жизни? Или растительный рацион лучше применять циклично для улучшения показателей здоровья при сердечно-сосудистых патологиях? На эти вопросы ученым еще предстоит найти ответы, поскольку вегетарианский тип питания содержит низкий уровень животного белка, жиров и железа, необходимых для оптимального функционирования организма.