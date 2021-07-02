Новейшие решения для предупреждения инсульта

Украину посетил известный в Европе интервенционный кардиолог Криштоф Пуйдак, старший консультант клиники Kardiologie Klinikum Herford (Германия). Более 10 лет он учит врачей в разных европейских странах проводить уникальные интервенционные вмешательства. Med.Obozrevatel пообщался с доктором Пуйдаком об инновационных технологиях предупреждения инсульта.

Расскажите, пожалуйста, на каких заболеваниях вы специализируетесь, и какие операции проводите?

Я занимаюсь интервенционным лечением атеросклероза коронарных артерий. Еще одно направление моей профессиональной специализации – структурные заболевания сердца. Такие сердечно-сосудистые пороки достаточно успешно исправляются с помощью интервенционных процедур – инновационных оперативных вмешательств, выполняемых через небольшой прокол на теле и без общего наркоза. В частности, я выполняю и учу других кардиологов проводить такие процедуры, как эндоваскулярная окклюзия ушка левого предсердия и трансвенозное закрытие открытого овального окна.

Какова цель вашего визита в Украину?

Я приехал по приглашению Клиники для взрослых Центра детской кардиологии и кардиохирургии, чтобы провести достаточно уникальную интервенционную процедуру двум пациентам. Вместе с кардиологами Центра – Евгением Марушко и Мариной Мешковой – мы провели эндоваскулярную окклюзии ушка левого предсердия.

Эта процедура позволяет предотвратить ишемический инсульт у людей, имеющих мерцательную аритмию (фибрилляцию предсердий). Этот порок сердца является главным фактором риска образования тромбов, которые могут блокировать поток крови к мозгу и привести к инсульту. Благодаря проведенной процедуре мы свели риск инсульта до минимального.

А сколько оклюдеров в среднем вы устанавливаете в течение года? И сколько людей нуждаются в этой процедуре?

В среднем, я устанавливаю 50-70 таких устройств в год. Но в них нуждается намного-намного больше людей – думаю, это сотни пациентов в год. Проблема в том, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым по медицинским показаниям нужен этот девайс, обычно вовремя не обращаются к кардиологам. Или врачи не могут правильно идентифицировать причину кровотечения. И к сожалению, у пациента случается инсульт. А его можно было бы избежать путем своевременного выявления и устранения проблемы сердца.

Поэтому главной целью своей деятельности я вижу просвещение – рассказывать как можно большему количеству пациентов и врачей, что существует хорошее терапевтическое решение, которое может спасти жизнь человеку с такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как ишемическая болезнь сердца, патология сердечных клапанов и аритмии.

Какие преимущества этого вида интервенционного вмешательства по сравнению с медикаментозным лечением?

Лучший путь предупредить инсульт при фибрилляции предсердий – это избавиться от самой аритмии. Однако медикаментозное лечение или катетерная деструкция (абляция) не всегда эффективны. Часть больных вынуждены жить с приступами или постоянной формой фибрилляции предсердий, а значит – с риском инсульта.

Препараты для разжижения крови (антикоагулянты) значительно снижают риск инсульта, однако не убирают его полностью и имеют ряд негативных сторон (риски кровотечений, в том числе потенциально фатальных; ежедневный прием антикоагулянтов и ассоциированные с этим расходы, включая систематический контроль показателей свертывания крови и др.).

Окклюзия ушка левого предсердия является инновационным методом предупреждения инсульта при фибрилляции предсердий, позволяет избавиться от главного источника тромбов в сердце, и как следствие – необходимости пожизненного приема антикоагулянтов.

Данная операция заключается в установке специального устройства – оклюдера – внутри ушка левого предсердия. Оклюдеры последнего поколения надежно "запечатывают" вход в ушко, отделяя его от других полостей сердца. Более кровь не поступает внутрь ушка левого предсердия, а его содержимое не может выйти наружу. Таким образом образование тромба исключается, а если он уже образовался, то не может покинуть полость ушка и привести к инсульту.

Какие сейчас вообще тренды в кардиологии? Каким вы видите будущее этой сферы?

Сейчас активно развиваются миниинвазивные, интервенционные и катетерные технологии. И это уже не тренд. Это широко распространенная практика, которая внедрена или внедряется в большинстве клиник Европы. Я бы даже сказал, что эти технологии активно вытесняют традиционную открытую кардиохирургию, которая требует вскрытия грудины. Эти технологии дороже, но они обеспечивают гораздо более высокое качество жизни пациента после операции.

Как вы оцениваете уровень украинских кардиологов и кардиохирургов?

Я не могу оценить уровень украинской кардиологии и кардиохирургии в целом, но те врачи, с которыми я работал в Украине – очень профессиональные. Учитывая ограниченный доступ к ресурсам, исследованиям (по сравнению с европейскими докторами), ваши врачи делают невероятные вещи. И главное – они мотивированы делать свою работу еще лучше, учиться и развиваться, чтобы спасать пациентов.

Ваши рекомендации по сохранению сердца здоровым?

Первое – не курить. Я увидел, что в Украине курит очень много людей, особенно женщин. Меня это поразило – в Европе такого не увидишь.

Второе – регулярно следить и измерять "плохой" холестерин. Если он высокий – это уже "тревожный звоночек", который нельзя игнорировать. Нужно посоветоваться с кардиологом. И последнее – быть активным, заниматься спортом или другими физическими нагрузками. Эти три простых шага помогут вашему сердцу быть здоровым.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!