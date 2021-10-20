Новые рекомендации по применению аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Аспирин в низких дозах является одним из наиболее широко используемых средств для профилактики патологий со стороны сердечно-сосудистой системы. Недавно было завершено исследование, которое показало, что у пожилых людей эта стратегия приводит к значительно более высокому риску обширного кровотечения и незначимо снижает риск сердечно-сосудистых болезней, в сравнении с группой плацебо.

В середине октября USPSTF (Целевая группа профилактических служб США) представила новый проект рекомендаций по использованию аспирина для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он ограничивает круг людей, которым он рекомендован.

Рабочая группа USPSTF пришла к выводу, что использование аспирина для первичной профилактики сердечно-сосудистых событий у взрослых в возрасте 40-59 лет, у которых 10% или более 10-летний риск сердечно-сосудистых заболеваний, дает небольшую чистую пользу. Исследователи пришли к выводу, что для таких пациентов решение об использовании аспирина должно приниматься индивидуально.

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В USPSTF также отметили, что люди, которые не подвержены повышенному риску кровотечения и готовы ежедневно принимать низкие дозы аспирина, с большей вероятностью получат пользу.

Однако для пожилых людей – в возрасте 60 лет и старше, USPSTF с умеренной уверенностью заключает, что начало использования аспирина для первичной профилактики сердечно-сосудистых событий не имеет чистой пользы.

Документом USPSTF рекомендуется начинать прием аспирина в низких дозах для первичной профилактики как сердечно-сосудистых заболеваний, так и колоректального рака у взрослых в возрасте 50-59 лет, у которых был 10% или более 10-летний риск сердечно-сосудистых заболеваний, без повышенного риска кровотечения.

Рабочая группа утверждает, что оптимальная доза одинакова для низкой дозы (≤100 мг / сут) и всех доз, которые были изучены в исследованиях профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (от 50 до 500 мг / сут). Прагматический подход предполагает использование 81 мг / сут, что является наиболее часто назначаемой дозой в США.

В документе указывается, что риск кровотечения незначительно увеличивается с возрастом. В сообщении говорится, что для людей, которые начали принимать аспирин, чистая польза продолжает накапливаться с течением времени в отсутствие кровотечения. Однако чистая польза с возрастом становится меньше из-за повышенного риска кровотечения, поэтому данные моделирования показывают, что может быть разумным рассмотреть вопрос о прекращении приема аспирина в возрасте 75 лет.

Новые рекомендации после публикации доступны для общественного обсуждения до 8 ноября. После того как доработка будет завершена, новый документ USPSTF по использованию аспирина для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака заменит действующий вариант от 2016 года.

Представленные рекомендации вызвали широкое обсуждение в медицинском сообществе. В частности, доктор медицины Мелисса Уолтон-Ширли дала комментарий для Medscape, указав, что многие люди, имеющие значительный сердечно-сосудистый риск, примут эти рекомендации буквально.

По ее мнению, заявление USPSTF должно было включать пункт о том, что при высоком показателе кальция в коронарной артерии и низком риске кровотечения аспирин по-прежнему играет важную роль и эффективен, даже если в анамнезе не было сердечного приступа. Как минимум, заявление USPSTF должно включать предложение пациентам проконсультироваться со своим врачом перед прекращением терапии аспирином.

Еще один комментатор, отмечая неоднозначность нового документа, написал: "Насколько мне удалось выяснить, прием аспирина может помочь, а может и не помочь; но если у человека нет проблем со склонностью к кровотечениям, нет ничего плохого в том, чтобы начать или продолжить его использование".