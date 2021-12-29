Полезна ли кето-диета для людей с болезнями сердца: мнение эксперта

Сегодня одной из наиболее популярных диет является кетогенная (кето). Она помогает эффективно снижать вес и наращивать мышечную массу. По некоторым данным, соблюдение этой диеты может помочь предотвратить сердечную недостаточность или вылечить ее. Насколько эта гипотеза подтверждена реальными исследованиями, рассказал доктор медицины, кардиолог и исследователь сердечной недостаточности Уилсон Танг.

Что собой представляет кето-диета

По словам Танга, кето-диета основана на потреблении небольшого количества углеводов, поэтому идея состоит в том, чтобы вместо этого получать дополнительные калории из белков и жиров. Доктор медицинских наук, диетолог Кэтрин Паттон добавляет, что главное – исключить углеводы, которые поступают из нездоровых продуктов, таких как газированные напитки, сладости, белый хлеб, а также из полезных для здоровья продуктов, таких как фрукты, молоко и цельнозерновые продукты.

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Скелетные мышцы питаются в первую очередь глюкозой, которая представляет собой форму сахара, получаемую из углеводов, поступающих с едой. С другой стороны, сердце получают до 70% топлива из жира.

Кетоновые тела – альтернативный источник топлива, которое печень вырабатывает из жира. Чтобы научить организм переключаться с глюкозы на кетоны, нужно уменьшить потребление углеводов и заменить их нежирным белком и ненасыщенными жирами. В этом суть кето-диеты.

Людям с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний может быть полезно краткосрочное похудение на кето-диете. При соблюдении кето-диеты голод обычно ощущается меньше, что способствует снижению веса.

Другие преимущества кетогенной диеты:

Снижение уровня сахара в крови: помогает предотвратить развитие диабета.

Снижение уровня триглицеридов: тип жира в крови, повышающий риск сердечных заболеваний и инсульта.

Хотя эти краткосрочные преимущества могут улучшить самочувствие, долгосрочные эффекты кето-диеты остаются неясными.

Есть ли польза от кето-диеты для кардиологических больных?

Что касается здоровья сердца, до сих пор неизвестно, действительно ли эта диета полезна. По словам Танга, он не знаком ни с одним высококачественным диетическим исследованием, которое неизменно показало бы, что кетоз полезен для сердца человека. Тем не менее появились некоторые интересные новые данные, которые могут указывать на потенциальные преимущества для отдельных групп пациентов с сердечной недостаточностью. И сейчас Танг и другие ученые заняты их изучением.

Есть ли опасность кето-диеты, и может ли она вызвать проблемы с сердцем?

Доктор Танг опасается, что люди с сердечной недостаточностью, соблюдающие кетогенную диету, могут иметь повышенный риск развития некоторых болезней/состояний, включая:

Диабетическая кома.

Неалкогольная жировая болезнь печени.

Резкое повышение уровня плохого холестерина (ЛПНП).

Обезвоживание.

Почечная недостаточность.

Рекомендации кардиологическим больным

Некоторым пациентам, возможно, кето-диета может помочь, но для других она может представлять опасность. По словам доктора Танга, из-за потенциально вредного воздействия кето-диеты больным с проблемами сердца рекомендуется применять менее строгий подход.

Для пациентов с сердечными заболеваниями доктор Танг (в соответствии с последними клиническими рекомендациями по диетам Американской кардиологической ассоциации) рекомендует:

Соблюдать сбалансированную диету, содержащую сложные углеводы, ненасыщенные жиры и нежирные белки.

Контролировать порции.

Выбирать свежие фрукты и овощи.

Ограничить потребление красного мяса и добавить в рацион больше рыбы.

Отказаться от обработанных пищевых продуктов.

Сократить потребление сахара, простых углеводов, насыщенных жиров и трансжиров.

Заменить натрий ароматными травами, специями и уксусом.

Тем, кто решил придерживаться строгой кето-диеты, доктор Танг предлагает два безопасных варианта получения кетоновых тел. Во-первых, нужно больше спать, поскольку сон естественным образом вызывает кетоз. Во-вторых, следует подумать о сокращении потребления калорий с помощью периодического голодания под врачебным контролем.