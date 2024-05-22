Принято считать, что раннее утро - это лучшее время для физических нагрузок, однако новое исследование австралийских ученых говорит об обратном. Эксперты проанализировали данные более 29 000 пациентов, назвав лучшее время тренировок для людей с ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Почему физическую нагрузку вечером исследователи связывают с наименьшим риском смертности, сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ожирением и диабетом? И какое временное окно можно считать самым полезным для здоровья сердца?

Как вечерние нагрузки влияют на сердечно-сосудистую систему?

С точки зрения тайм-менеджмента, утренние тренировки имеют немало преимуществ. Начиная свой рабочий или выходной день с физических нагрузок, можно планировать день, уже не беспокоясь за тренировки. Однако несколько исследований все же говорят о том, что лучшее время для занятий спортом - это вечернее время.

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По данным многих исследований, физические способности нашего тела достигают пика именно во второй половине дня. Температура тела повышается в течение дня, оптимизируя мышечную функцию и силу, активность ферментов и выносливость для повышения производительности.

Поскольку между 14:00 и 18:00 температура нашего тела достигает максимума, это наиболее лучшее время для эффективных тренировок. К тому же кинетика поглощения кислорода вечером быстрее, а это означает, что вы используете свои ресурсы медленнее и эффективнее, чем утром.

Вечер – это также время, когда частота сердечных сокращений и артериальное давление самые низкие, что снижает вероятность получения травмы и одновременно повышает производительность.

В поисках идеального окна для тренировок

Новое исследование австралийских ученых также показало, что аэробная физическая активность в ​​вечернее время связана с наименьшим риском сердечно-сосудистых и микрососудистых заболеваний.

"Результаты нашего исследования ясно дают понять, что не только период умеренной и интенсивной физической активности, но и время, особенно вечернее, было связано с наименьшим риском смертности по сравнению с другими временными окнами", - пишут авторы исследования Сиднейского университета.

По данным исследований за последние 10 лет, умеренная и интенсивная физическая активность эффективно снижает кардиометаболические риски. Однако оставался вопрос, какое время является идеальным - утро, день или вечер.

Чтобы закрыть эти пробелы в знаниях, исследователи проанализировали данные более 29 000 пациентов с ожирением и диабетом из Британского биобанка. Средний возраст участников исследования составил 62 года. Аэробной активностью считали упражнения продолжительностью не менее 3 минут. Используя данные акселерометра, исследователи классифицировали движение как легкое, умеренное или интенсивное.

Участников разделили на несколько групп в зависимости от того, когда приходилось более 50% их общей физической активности:

утро - с 6:00 до 12:00;

вторая половина дня - с 12:00 до 18:00;

вечер - с 18:00 до полуночи.

Ученые изучили возможную связь между временем физической активности и смертностью от всех причин, сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая высокое давление и микрососудистые заболевания (нейропатии, нефропатии, ретинопатии).

Упражнения вечером приносят наибольшую пользу

Исследование показало: риск смертности был самым низким в группе с умеренной и высокой физической активностью в вечернее время. Ее участники имели меньший риск сердечно-сосудистых и микрососудистых заболеваний. У пациентов с ожирением и диабетом 2 типа умеренная и высокая физическая активность в вечернее время была связана с более низким риском смертности, сердечно-сосудистых заболеваний.

Хоть тренировки важны независимо от времени суток, однако по данным новых исследований, пациентам с ожирением, избыточным весом, диабетом и заболеваниями сердца и сосудов лучше всего заниматься умеренными физическими нагрузками в вечернее время.

Тренировки с 18.00 показали наибольшую пользу для сердечно-сосудистой системы, а также были связаны с меньшим риском преждевременной смерти. Поддерживая здоровый режим тренировок вечером, можно улучшить показатели здоровья и качество жизни, - уверены исследователи.