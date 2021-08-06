Ученые определили риск смертельных болезней сердца по ДНК

Выявлены сигнатуры ДНК, связанные с сердечными заболеваниями

Ученые выявили сигнатуры ДНК, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Открытие позволит проводить клиническое вмешательство задолго до проявления симптомов.

Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Cardiology. Они основаны на анализе данных пяти когортных исследований сердца в различных популяциях.

В частности, сотрудники Университета Колумбии провели анализ данных Strong Heart Study – крупнейшего исследования сердечно-сосудистых заболеваний у американских индейцев, которое проводилось с 1988 года в партнерстве с общинами Великих равнин и Юго-Запада.

По образцам крови они попытались определить участки ДНК, где происходит метилирование (модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК). Активность была связана со случаями ишемической болезни сердца, в том числе сердечным приступом и коронарной смертью.

Тот же подход специалисты применили и к четырем когортам из других исследований. В общей сложности они изучили более 400 тысяч участков ДНК и 1894 случая ишемической болезни сердца.

В результате было выявлено более 500 эпигенетических меток, связанных с сердечно-сосудистым риском. Из них 33 были связаны с таким риском в трех и более когортах. Дальнейший анализ общих черт 33 меток показал, что многие из них взаимодействуют с геном EGFR, который участвует в росте и выживании клеток.

"В конечном итоге мы надеемся, что исследование позволит нам выявлять и предотвращать болезнь, хотя до разработки тестов на метилирование ДНК еще далеко", – прокомментировала автор исследования доктор Ана Навас-Асьен.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые из Оксфордского университета нашли 371 генетический маркер в ДНК человека, которые определяют время первого полового акта и рождение ребенка.

В научной работе отмечено, что именно сочетание генетики, социальных прогностических параметров и окружающей среды способствует раннему или позднему времени, когда человека начинает заниматься сексом.

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