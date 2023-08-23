Связь уровня глюкозы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Данные крупного исследования Британского биобанка показали, что мужчины и женщины с низким уровнем гликогемоглобина имели пониженный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний(ССЗ) в отличие от тех, у кого был преддиабет, диабет и недиагностированный диабет.

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин и мужчин, фактически, объясняется модифицируемыми факторами и может быть уменьшен благодаря стратегиям снижения веса, а также более широкого использования антигипертензивных препаратов и статинов.

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Кристофер Т. Рентч, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук и его коллеги в своем исследовании также пишут про важность применения стратегий для снижения риска ССЗ во всем гликемическом спектре. Исследователи выяснили, что есть разница среди мужчин и женщин в абсолютной частоте сердечно-сосудистых заболеваний. Так, у мужчин она была выше. (16,9 против 9,1 случая на 1000 человеко-лет). Однако у женщин относительный риск (ССЗ) выше. Также женщины чаще страдали ожирением (63% против 53%) чем мужчины и реже принимали антигипертензивные препараты (64% против 69%) или статины (71% против 75%).

На сегодняшний день это крупнейшее исследование по изучению половых различий в риске сердечно-сосудистых заболеваний по всему гликемическому спектру.

Рентч, доцент кафедры фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены утверждает, что обнаружены значительные доказательства риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с пониженным уровнем глюкозы в крови по сравнению с людьми с нормальным уровнем был снижен на 10% .

По результатам исследования в качестве варианта, помогающего снизить риск [ССЗ] значительную роль могут сыграть статины и антигипертензивные средства, если это является клинически целесообразно. Также исследования показали, что общий холестерин, семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, предполагаемая скорость клубочковой фильтрации и С-реактивный белок имели относительно небольшое влияние на объяснение риска сердечных заболеваний, связанных с сахаром в крови. Было отмечено как мужчины и женщины с диагностированным диабетом, даже после учета большого количества социально-демографических, клинических характеристик и образа жизни по-прежнему подвержены повышенному риску трех типов сердечных заболеваний —инсульта, сердечной недостаточности и ишемической болезни.

Роберт Стори, доктор медицинских наук, профессор кардиологии Шеффилдского университета подтвердил общеизвестный факт про избыточный вес приводящий к повышению уровня сахара в крови и артериального давления, что является способствующим фактором повышенному риску сердечного приступа и инсульта.

В ходе исследования был выявлен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с уровнем сахара в крови и может быть обнаружен на очень ранней стадии к аномально высокому уровню сахара в крови, связанному с диабетом.

"Чтобы заметно снизить риск сердечного приступа и инсульта в будущем исследование поддерживает стратегии оценки сердечно-сосудистого риска у людей с избыточным весом, включая оценку уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина, которыми можно эффективно управлять" ( Со слов Стори)

В данное исследование были включены мужчины и женщины в возрасте от 40 до 69 лет в период с 2006 по 2010 год, жившие в Англии, Шотландии и Уэльсе. После исключения людей с диабетом 1 типа или тех, у кого отсутствовали данные об уровне A1c, в текущее исследование было включено 427 435 человек (46% мужчин).

Классифицикация участников выглядела следующим образом:

- имеющие низкий нормальный уровень A1c (<35 ммоль/моль или <5,5%),

- нормальный уровень A1c (35–41 ммоль/моль или от 5,5% до 5,9%),

- предиабет (42–47 ммоль/моль или 6,0%). До 6,4%),

- недиагностированный диабет (≥48 ммоль/моль или ≥6,5%) или диагностированный диабет 2 типа (анамнез и прием сахароснижающих препаратов).

Была определена частота шести исходов сердечно-сосудистых заболеваний в течение медианы 11,8 лет наблюдения: инсульт, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, легочная эмболия и тромбоз глубоких вен. Лишь малое количество участников (5%) имело какой- либо из этих исходов до включения в исследование.

За время наблюдения было зарегистрировано 51 288 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Как показала статистика после коррекции по возрасту риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше у женщин (ОР 2,00), чем у мужчин (ОР 1,55) среди лиц с диагностированным диабетом 2 типа. А наличие предиабета или невыявленного диабета по сравнению с нормальным уровнем А1с было связано повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, после коррекции возраста, для женщин и мужчин (отношение рисков [HR], 1,30–1,47) Полностью скорректированный HR для ССЗ составил 1,17 для женщин и 1,06 для мужчин с диагностированным диабетом.

Дальнейшая корректировка с клиническими факторами и факторами образа жизни, (особенно с ожирением) применением антигипертензивных препаратов или статинов показала, что риск ССЗ снизился и стал одинаковым у мужчин и женщин.