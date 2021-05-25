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/ Кардиология

Ученые сказали, какая польза от стакана молока в день

1.6т
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Употребление стакана молока в день избавляет от сердечных заболеваний

Употребление стакана молока в день избавляет от сердечных заболеваний. Источник: pixabay.com

pixabay.com

Употребление стакана молока каждый день избавляет от сердечных заболеваний. Риск ишемической болезни сердца или инсульта уменшается на 14%.

Как пишет Daily Mail, группа исследователей также обнаружила, что у пьющих молоко ниже уровень холестерина, что может блокировать артерии и приводить к сердечным приступам или инсультам.

Изучая информацию о здоровье двух миллионов британцев и американцев, ученые обнаружили, что люди с мутацией, позволяющей им потреблять большое количество молока, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Мы обнаружили, что среди участников с генетической изменчивостью, которую мы связывали с более высоким потреблением молока, у них был более высокий индекс массы тела, жир в организме, но, что важно, более низкий уровень хорошего и плохого холестерина", – рассказал ведущий автор и диетолог из Университета Рединга профессор Вимал Карани.

Новое открытие связано с растущим количеством доказательств того, что молочные продукты действительно могут быть полезны для здоровья. Предыдущие исследования пришли к выводу, что молочные продукты не несут никакой пользы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали об опасности добавления молока в черный чай.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Теги
исследование диета молоко
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