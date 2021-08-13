Важно каждое маленькое сердце

17 лет назад в Центре детской кардиологии и кардиохирургии первыми в Украине начали проводить пренатальную диагностику – выявлять пороки сердца плода на ранних сроках беременности, а кроме того – изобрели уникальный метод спасения и безопасного оперирования новорожденных с первых часов жизни с использованием пуповинной крови. Эта новация известна в мире как "украинский метод".

Какие результаты за это время получили украинские врачи, как дети со сложными пороками сердца получают шанс на полноценную жизнь и что нужно знать родителям, которые планируют рождение ребенка – об этом Медобоз поговорил с Андреем Куркевичем, заведующим научно-диагностического отдела и отделения пренатальной диагностики Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Когда и как возникла идея пренатальной диагностики в Центре?

Врожденные пороки сердца – это самая распространенная аномалия, которая встречается у человека. Около 6-8 детей на тысячу новорожденных, к сожалению, появляются на свет с различными пороками сердца – от простых до сложных, критических. И основная задача пренатальных кардиологов – заблаговременно распознавать именно критические пороки сердца, с которыми ребенок не может жить. Если их вовремя диагностировать и сразу после рождения корректировать путем хирургического вмешательства, ребенок имеет высокие шансы не только выжить, но и потом жить полноценной жизнью.

Именно поэтому в нашем Центре детской кардиологии и кардиохирургии и возникла идея пренатальной диагностики. Мы поняли, что для спасения детей крайне важно, во-первых, выявлять пороки сердца на ранних стадиях беременности и, во-вторых, вовремя подготовить и женщину, и врачей к появлению такого ребенка на свет.

Первые наши попытки пренатальной диагностики начались еще в 2004 году. Илья Николаевич Емец (директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии – Медобоз) вдохновлял нас своим опытом, который он получил во время работы и стажировки в Европе, Америке и Австралии. Он рассказывал, как работают пренатальные команды за рубежом, как они взаимодействуют с кардиохирургами и как заранее планируется график операций у детей, которые еще не родились. Именно такую ​​модель ранней диагностики Илья Николаевич построил в Киеве, в нашем Центре. Также мы перенимали опыт иностранных коллег, которые приезжали на наши форумы и конференции по приглашению Ильи Николаевича. И, конечно, наш опыт работы с врожденными пороками тоже очень помогал развивать направление пренатальной диагностики пороков сердца.

Сколько детей с врожденными пороками сердца рождается в Украине и как их обнаруживают?

Около 4000 детей в год рождается с различными пороками сердца. Из них примерно 35-40% – критические (этот показатель почти одинаков как в Украине, так и в мире). То есть, треть детей с пороками сердца находятся после рождения в критическом состоянии и требуют точной диагностики и своевременной хирургии. Это 1,5 тысячи детей в год! И если им вовремя не оказать помощь, они умрут.

К сожалению, силами одного Центра невозможно охватить всю Украину и выявить всех детей с критическими врожденными пороками. Хотя пренатальная диагностика в Украине развивается: если в начале нашей деятельности пренатально выявлялось лишь 5-6% от всех пороков сердца, то сейчас это 20%. Это существенный результат. Но, например, во Франции в некоторых регионах уровень пренатальной диагностики достигает 80% – это тот показатель, к которому и нам стоит идти.

Наш Центр прилагает много усилий, чтобы пренатальная диагностика в Украине развивалась, а количество пренатально выявленных аномалий росло. Например, мы проводили много лекций и практических занятий в разных регионах для акушеров, вместе с ними осматривали беременных на местах. Благодаря такому сотрудничеству в региональных специализированных перинатальных центрах начали проводить прицельную ультразвуковую диагностику сердца плода, и сейчас она проводится на достаточно высоком уровне акушерами-экспертами в фетальной кардиологии. Также если раньше порок сердца выявляли, но не знали, что дальше делать, то теперь таких беременных направляют в наш Центр. Мы наблюдаем за беременной, организуем ее роды и сразу после рождения оперируем младенца. Такое сотрудничество с акушерами в регионах сразу дало результаты – за последние 5-7 лет количество заблаговременно выявленных пороков сердца у новорожденных увеличилась до 400-500 случаев в год.

Кроме того, благодаря посольству Швейцарии в нашем Центре детской кардиологии и кардиохирургии была реализована годовая программа повышения квалификации для региональных специалистов: 25 врачей пренатальной диагностики – по одному из каждого региона – на протяжении года учились и стажировались у нас. Кроме лекций они получали практический опыт – обследовали сердце плода на наших УЗИ-аппаратах, были вовлечены в процесс оказания помощи после рождения ребенка. Это оказало колоссальное влияние! И, конечно, такую ​​практику надо продолжать.

Какие самые распространенные врожденные пороки в Украине?

Наиболее распространены, к счастью, простые пороки сердца – различные варианты дефекта межжелудочковой или межпредсердной перегородки. В большинстве случаев дефект межпредсердной перегородки мы не можем диагностировать пренатально, поскольку у плода в норме функционирует "овальное окно", которое должно самостоятельно "закрыться" после рождения в течение первого года жизни.

Если же говорить о критических аномалиях, то в Украине это транспозиция крупных артерий (примерно 100-150 детей ежегодно). Еще одна распространенная сложная аномалия – Тетрада Фалло, нечасто бывает критической после рождения, но иногда требует повторных операций и может сочетаться с генетической патологией.

Каковы причины возникновения врожденных пороков сердца?

Относительно причин – это многофакторное влияние. Например, наследственность. В Украине много детей, прооперированных уже в первые часы жизни. Большинство из них ведут полноценную жизнь, взрослеют и создают семьи. Это фактор риска уже для их детей. Хотя есть много случаев, когда у родителей со сложными пороками сердца рождались здоровые дети. Но все же, наследственность сердечной аномалии – это существенный риск. Другие факторы связаны в основном с заболеваниями матери: сахарный диабет, патология щитовидной железы. Влияют и многие социальные факторы – стиль жизни, токсические воздействия, употребление алкоголя или токсичных веществ, табакокурение.

Надо отметить, что сердце плода формируется с 3 по 8 неделю беременности. Иногда женщина в этот период еще не знает о своей беременности и не обращает внимания на некоторые факторы риска, не уделяет особое внимание своему здоровью. А сердце ребенка в это время формируется – или правильно, или нет. Например, были случаи, когда женщина, не зная о беременности, проходила рентген-обследование, и облучение негативно повлияло на плод. Даже оздоровление с резким изменением климата может иметь негативные последствия.

Но наиболее влиятельным фактором, по моему мнению, являются вирусные заболевания, перенесенные женщиной во время беременности. Даже если будущая мама не принимает лекарства, но имеет незначительно повышенную температуру, насморк, высыпания и т.д. – все это может негативно повлиять на здоровье ребенка и формирование сердца в первые два месяца эмбриогенеза. Если можно так сказать, вирусы ищут "места" в организме, которые активно развиваются, потому что там много энергии. И эмбрион – одна из мишеней для поражения. Конечно, не все так просто, есть фетоплацентарный барьер, который сильно защищает ребенка. Но, к сожалению, не на 100%.

Что должна знать каждая семья, которая планирует ребенка?

Правильный вопрос. Именно планирование ребенка, взвешенный подход и оценка всех рисков – это главная задача будущих родителей. Прежде всего, женщине необходимо проверить свое здоровье, и в первую очередь – щитовидную железу, сдать анализы, провериться на TORCH-инфекции и другие вирусы, которые могут активизироваться во время беременности. По моему мнению, как кардиолога, важнейшими в формировании ребенка является именно первые два месяца беременности, когда надо быть максимально внимательными и осторожными.

Когда и как беременная женщина должна пройти диагностику, чтобы вовремя выявить проблему? Как в Центре наблюдают за беременными, если у плода выявлен ​​порок сердца?

Обычно на пренатальное обследование в наш Центр беременную направляет акушер-гинеколог, если у него возникают вопросы по поводу сердца плода. Но при необходимости женщина имеет возможность обратиться к нам самостоятельно, если для этого есть определенные показания.

Мы настаиваем на ранней диагностике, до 20 недели, когда есть возможность сделать также и генетические исследования – это очень важный фактор. После этого женщина наблюдается у своего акушера-гинеколога по месту жительства. В Центр на обследование она должна приехать на 28 и на 36 неделях беременности. Так мы можем наблюдать в динамике порок сердца и как развивается плод.

На 36 неделе мы определяем, где и как женщина будет рожать. Если порок сердца не требует неотложной помощи, мы рекомендуем рожать в перинатальных центрах по месту жительства и приехать на консультацию в наш Центр в первый месяц жизни ребенка. Если же порок является критическим, мы организуем роды в Киеве. У нас подписаны договоры о сотрудничестве со столичным роддомом №5 и перинатальным центром Киева – они находятся недалеко от нашего Центра, что позволяет быстро транспортировать ребенка к нам. Также мы провели обучающие тренинги для их персонала: как оказывать первую помощь ребенку с врожденным пороком сердца, как собирать пуповинную кровь и т.д.

На роды выезжают наши специалисты и ургентно перевозят на специально оборудованном реанимобиле ребенка в Центр, где операционная и все специалисты уже полностью готовы к оказанию помощи ребенку с критическим пороком сердца. Если же порок сердца требует ургентного вмешательства, тогда дополнительно выезжает и наша кардиологическая бригада, которая оказывает помощь новорожденному непосредственно в роддоме в первые минуты жизни.

Большинство родителей, с которыми я общался, были поражены, насколько слажена наша работа. Потому что это тщательно выстроенная система, которая работает на спасение каждого младенца – от лаборантов и медсестер до кардиологов и хирургов.

Вы упомянули о генетических обследованиях при пренатальной диагностике. Почему они критически важны?

Достаточно часто пороки сердца обусловлены генетической патологией. Поэтому если мы обнаруживаем порок сердца на ранних сроках – в 16-18 недель беременности, у нас еще есть время до 22 недели проконсультировать семью у генетика и дообследовать плод генетическими методами. И если у плода кроме пороков сердца диагностируется еще и хромосомная патология – летальная или тяжелая, которая не даст ребенку развиваться не только физически, но и ментально, то такие случаи рассматриваются медицинской комиссией на предмет прерывания беременности. Поскольку проблемы и с сердцем, и с общим развитием – это большая инвалидизация ребенка, для семьи это может быть слишком тяжелым бременем – как психологическим, так и финансовым.

Конечно, мы никогда не навязываем свое мнение, не убеждаем, а лишь сообщаем диагноз и даем прогноз. Родители должны об этом знать, понимать все нюансы и принимать решение самостоятельно.

Но если есть хоть минимальный шанс спасти ребенка, сделать операцию, которая скорректирует порок сердца, то в большинстве случаев мы стоим на стороне родителей, которые готовы пройти эти испытания. К счастью, лечение, пребывание и оказания помощи в нашем Центре является бесплатным для детей до 18 лет. И это большое наше достижение.

Какие вообще шансы на полноценную жизнь у детей с врожденными пороками сердца?

Конечно, все зависит от порока сердца. Статистически, 90% врожденных пороков оперируются радикально – то есть сердце становится здоровым. Среди этих детей у 10-15% остается патология, которая иногда влияет на качество жизни и требует повторных операций. Они живут полноценной жизнью, разве что не занимаются профессиональным спортом, но на каком-то этапе им придется оперироваться снова.

И к сожалению, у 10% детей, которых мы оперируем, невозможно сделать радикальную коррекцию порока сердца. К ним относится одножелудочковое сердце, которое требует многоэтапного лечения, а конечным этапом является пересадка сердца. Продолжительность жизни таких детей, конечно, меньше, чем здоровых. Но благодаря прогрессу науки и биоинженерным изобретениям помощь таким детям постоянно совершенствуется, а качество и продолжительность их жизни увеличивается. Я считаю очень перспективной идею выращивания клапанов сердца из стволовых клеток, и в перспективе – выращивание сердца или структур сердца.

Расскажите о вашем инновационном методе оперирования с использованием пуповинной крови. Какой была цель и каковы результаты?

Программа использования пуповинной крови вместо донорской во время операций ребенку в первые часы после родов – это действительно наша уникальная разработка. Когда мы начали развивать пренатальную диагностику – штудировали много литературы, общались с европейскими врачами, то обнаружили, что такого никто не делает, если речь идет именно об использовании пуповинной крови для операции на сердце. И с легкой руки Ильи Николаевича Емца мы начали заполнять аппарат искусственного кровообращения не донорской, а пуповинной кровью. Мы оказались первыми, поэтому этот метод в мире так и называется – украинский. Он запатентован, проверен и исследован различными учреждениями других стран. Этой программе уже 12 лет, сделано несколько успешных уникальных операций.

В чем преимущество этого метода? Оперирование с использованием пуповинной крови крайне положительно влияет на развитие ребенка, уменьшает риск воспалительных процессов и позволяет быстро восстанавливаться. Ребенок с критическим пороком сердца, который прооперирован в первые часы жизни, уже на 8-10 день может выписываться домой в удовлетворительном состоянии. Ранее о таком можно было только мечтать: эти дети стабилизировались несколько дней, оперировались через неделю и еще месяц лежали в реанимации. Программа использования пуповинной крови дала блестящие результаты!

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