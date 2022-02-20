Чем полезен бег и почему не всем он помогает похудеть: ответы на главные вопросы

Бег приносит массу пользы для физического и психического здоровья. Но у людей часто возникают вопросы и неправильные представления о том, как бег может повлиять на вес.

Издание Self углубилось в исследования и проконсультировались с несколькими экспертами. Они дали советы о беге, чтобы похудеть, набрать или сохранить вес.

Изменения веса необязательно является признаком успешной тренировки

Долгосрочное исследование с участием 55 137 человек, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов показало, что у бегунов риск смерти от любой причины на 30% ниже, а риск смерти от сердечных заболеваний на 45% ниже, чем у их не бегающих сверстников. Все это говорит о том, что тренировка ничуть не менее ценна, если она никаким образом не влияет на ваш вес.

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Исследование, опубликованное в журнале Sports, говорит, что в целом упражнения оказывают лишь незначительное влияние на потерю жира — независимо от того, занимаетесь ли вы интенсивными интервальными тренировками или непрерывными кардиотренировками, такими как бег.

Это не значит, что это пустая трата времени — далеко не так. Это просто означает, что вы вряд ли увидите большие изменения в своем весе только от упражнений, даже если на самом деле большие изменения могут происходить с вашим здоровьем.

Во многом это связано с тем всеобъемлющим фактом, что вес — сложная физиологическая сфера. На него влияет множество факторов, помимо еды и физических упражнений: привычки сна, гормоны, состояние здоровья и многое другое. В конечном счете, долгосрочную преднамеренную потерю веса трудно поддерживать с биологической точки зрения.

Оставаться в состоянии сжигания большего количества калорий, чем вы потребляете, очень сложно, и это не всегда полезно для здоровья. Вот почему так важно отказаться от представления о том, что успешная, полезная и здоровая тренировка может быть только в том случае, если она способствует снижению веса или помогает поддерживать более низкий вес.

Почему некоторые люди могут похудеть благодаря бегу

Если занятие бегом увеличивает общую физическую активность человека, и он не вносит никаких других изменений в то, как он питается — то он может начать терять вес, расходуя больше калорий, чем потребляет.

К тому же, часто люди сочетают здоровый образ жизни с бегом. Например, этот человек может начать больше спать, пить меньше алкоголя и больше воды и налегать на продукты, богатые питательными веществами, чтобы иметь достаточно энергии для погони за эндорфинами. Все эти факторы могут сочетаться друг с другом, вызывая потерю веса.

Большая часть этой потери веса будет приходиться на жировую ткань, но часть ее может быть также получена за счет мышечной массы. Один из способов удержать эту мышечную массу во время любого нового плана тренировок — убедиться, что вы получаете достаточно белка, чтобы у вашего тела были строительные блоки для восстановления мышечной ткани, которую вы естественным образом разрушаете во время упражнений.

Другая стратегия заключается в том, чтобы добавить в свой план тренировок некоторые упражнения с отягощениями, что является отличным способом сохранить или нарастить мышечную массу.

Почему некоторые люди могут набирать или поддерживать вес от бега

Как и сказано выше, многое сводится к потреблению калорий и их расходу.

Исследование 2019 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что люди часто увеличивают потребление калорий, когда занимаются спортом. И, более того, в этом нет абсолютно ничего плохого, даже несмотря на то, что увеличение веса обычно демонизируется. Телу нужно топливо, особенно для интенсивных упражнений.

Кроме того, ваше тело со временем привыкает к бегу и уже сжигает меньше калорий, чем раньше при той же дистанции. Если не будете увеличивать дефицит калорий – вес может добавиться.

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