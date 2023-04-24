Чем полезен холодный душ: ученые нашли сразу несколько плюсов

Горячий душ или ванна для многих является одним из самых больших удовольствий зимы, ведь ощущение, как горячая вода покрывает тело и прогревает его насквозь действительно замечательное. И хотя утренний холодный душ может показаться нелогичным в холодное время года, он может принести больше пользы – укрепить иммунную систему, улучшить работу мозга и облегчить симптомы депрессии.

Об этом пишет издание Express, ссылаясь на данные, полученные из двух исследований, одно из которых провели специалисты из Нидерландов, а другое – из Чехии.

Исследование, проведенное в Нидерландах с участием более трех тысяч человек, показало, что обычный холодный душ привел к статистическому снижению случаев заболеваемости у взрослых без серьезных сопутствующих заболеваний.

Между тем, чешское исследование пришло к выводу, что когда спортсмены погружались в холодную воду трижды в неделю в течение шести недель, это укрепляло их иммунную систему.

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Еще одним из преимуществ погружения в холодную воду, ледяной душ или ванну является активация симпатической нервной системы, которая управляет внутренними органами во время физической и эмоциональной нагрузки, мобилизует силы организма на активную деятельность. Эта часть нервной системы производит гормон, известный как норадреналин, ускоряющий сердцебиение, сужающий сосуды и расширяющий бронхи (чтобы мы дышали во время стресса легче).

Именно поэтому считается, что холодный душ приводит к улучшению здоровья, поскольку выработка этого гормона увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление.

Кроме того, холодный душ и погружение в холодную воду потенциально полезны для психического здоровья и являются отличным средством для лечения депрессии.

Наш земляк, молекулярный биолог Николай Шевчук в 2008 году доказал, что регулярный прием холодного душа дает лучшие результаты при лечении депрессии, чем фармакологические антидепрессанты.

"Механизм, объясняющий хороший эффект от погружения в холодную воду, возможно, заключается в стимуляции дофамин-энергетического обмена в мезолимбическом и нейрогастральном путях. Дофаминовые пути управляют нашими эмоциями, многие исследования доказали связь работы этих участков мозга с депрессией", – пояснил Шевчук.

Идея, что холодная вода улучшает общее состояние здоровья, подтверждается существованием терапии холодной водой – формы медицины, пережившей возрождение в последние десятилетия.

Спортсмены тоже используют силу холодной воды, а ледяные ванны стали обычным явлением в тренировочных программах.

Эти ледяные ванны используются как форма криотерапии, чтобы избавиться от судорог, болей в мышцах и для снижения риска травм.

И хотя утренний холодный душ поначалу может показаться некомфортным и шокирующим, он имеет долгосрочные преимущества.

И если начнете принимать двухминутный холодный душ хотя бы несколько раз в неделю, то уже через месяц сможете почувствовать, как изменилась ваша жизнь.

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