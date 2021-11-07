Что будет с телом, если отказаться от сахара на 30 дней: результаты эксперимента

Американская журналистка Эсмеральда Пеллот решила провести эксперимент, полностью исключив сахар из своего рациона на 30 дней. Своими ощущениями и достижениями женщина поделилась с читателями.

Свой эксперимент она описала на Little Things, рассказав детально о том, как ее тело восприняло отказ от сладкого. Пеллот призналась, что ей эксперимент дался нелегко.

Известно, что сахар и изделия из него или с его добавлением уже давно и прочно вошли в наше меню. Кондитерские изделия многими воспринимаются, как обязательная добавка к рациону, а некоторые не могут прожить без них и дня.

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Объяснение этому дала CNN. Проанализировав многочисленные исследования в этой области, специалисты пришли к выводу, что сахар оказывает интересное воздействие на мозг, а именно подобно никотину, кокаину и героину "захватывает" пути вознаграждения мозга. И у этого феномена есть историческое объяснение.

"Наши предки-охотники и собиратели вынуждены были искать свежие фрукты в качестве питания. Прим этом "сладость" на вкусовых рецепторах означала, что фрукты спелые и пригодны для употребления. Эти связи сохранились и по сей час, поэтому, когда мы едим что-то сладкое, нашему мозгу это нравится. Он думает, что мы нашли редкое лакомство. Проблема лишь в том, что мы больше не охотники и собиратели. Мы живем в современном обществе, где сахар есть в избытке. А наш мозг не может отличить торт от клубники, поэтому реагирует одинаково", – сказано в статье.

В свою очередь, Национальные институты здоровья (National Institutes of Health (NIH) Департамента здравоохранения Соединённых Штатов Америки, опубликовали исследование о зависимости от сахара. В нем таковая объясняется на крысах.

"Когда крыс, в качестве эксперимента, лишили пищи на 12 часов, а затем дали им на выбор сахар или настоящую пищу, они выбирали сахар", – сказано в исследовании.

На сколько она зависима от сахара, журналистка Эсмеральда Пеллот разбиралась месяц. При этом женщина вела дневник своих наблюдений и ощущений.

Так, согласно ее рассказу, она решила полностью исключить сахар из своего рациона на 30 дней, так как начала ощущать, что пристрастилась к сладкому. Она написала, что это было сложно, так изделия из сахара или с его содержанием были повсюду. Проверяя состав продуктов, она находила его везде: в напитках, хлебе, салатах, соусах. Пеллот не покупала ничего из таких продуктов. Хотя, она призналась, что иногда могла позволить себе фрукты, которые также содержат сахар.

Самыми трудными для нее стали первые три дня. В течение этого времени журналистка почти все время чувствовала желание съесть что-нибудь сладкое. Она стала раздражительной, вспыльчивой и страдала головными болями. Немного лучше Эсмеральда почувствовала себя только на пятый день эксперимента.

"Дни с 11 по 20 – были самыми легкими. Я находилась в своем ритме. Я гордилась собой. Я чувствовала себя богиней, которая может все", – написала она.

Женщина отметила, что в тот период она почувствовала энергию, стала больше успевать и лучше спать.

"Однако между 21-м и 30-м днями теста пришло время другого испытания. Я несколько раз встречалась с друзьями. И мне было очень трудно смотреть на сладости, которые ели другие люди. Но, несмотря на искушения, я не сдавалась и упорно шла вперед", – поделилась она.

В конце-концов, журналистка заметила множество положительных эффектов от такого воздержания.

"Я больше не чувствую себя "рабом своих желаний", а еще я потеряла 1,5 килограмма. Этот детокс оказал положительное влияние на мое тело, мой разум и мою жизнь", – сказал Эсмеральда.

Она добавила, что это испытание научило ее быть умеренной в употреблении сахара. Женщина добавила, что нет причин полностью отказываться от продукта, но рекомендовала в таком случае, советоваться со своим доктором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, как отказ от сахара влияет на болезни сердца.