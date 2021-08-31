Отказ от сахара может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний: результаты исследования

Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти во всем мире. Она вызывается блокировкой или замедлением кровоснабжения из-за накопления жировой ткани в артериях.

При этом отказ от употребления всего лишь одного продукта – сахара – способен значительно снизить риск развития такого потенциально опасного для жизни состояния. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, передает Express.

Его провели ученые Массачусетской больницы общего профиля (MGH), Школы диетологии и политики им. Фридмана при Университете Тафтса, Гарвардской школы общественного здравоохранения и Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка. Специалисты создали модель, которая позволила увидеть уровень прагматичного снижения сахара в крови и его влияние на здоровье.

Результаты показали, что сокращение 20% сахара из упакованных продуктов и 40% из напитков может предотвратить 2,48 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Включая инсульты, сердечные приступы и даже остановку сердца.

Отказ от сахара может снизить риск заболеваний сердца, – ученые

"Это показывает, что пришло время реализовать национальную программу с добровольными целями по снижению употребления сахара. Она может привести к значительным улучшениям в области здравоохранения, неравенства в отношении здоровья и расходов на здравоохранение менее чем за десять лет", – сказал доктор Дариуш Мозаффарян, соавтор исследования.

Специалисты отметили, что употребление сладких продуктов и напитков тесно связано с ожирением и не только болезнями сердца, но и диабетом.

"Сахар – одна из наиболее очевидных добавок к продуктам питания, которые следует сократить до разумных количеств", – добавил Мозаффарян.

В ходе еще одного исследования другие ученые изучили разрушительное воздействие добавленного сахара на сердце. Так они обнаружили связь между диетой с высоким содержанием этого продукта и повышенным риском смерти от сердечных заболеваний.

В течение 15-летнего эксперимента люди, которые получали от 17 до 21% своих калорий за счет добавления сахара, имели на 38% более высокий риск смерти от болезней сердца по сравнению с теми, кто потреблял 8% таких калорий.

"Чем выше потребление добавленного сахара, тем выше риск сердечных заболеваний", – констатировали ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию, повысить риск возникновения заболеваний сердца могут и насыщенные жиры из мяса. Специалисты посоветовали снизить уровень потребления такой пищи.

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