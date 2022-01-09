Что нужно есть при гипертонии: медики назвали продукты, которые способствуют снижению давления

Ключевым моментом к снижению или предотвращению высокого кровяного давления является сбалансированная диета. Медики назвали продукты, которые помогут избежать гипертонии.

До 40% людей, у которых периодически повышается давление, не подозревают об этом. Поэтому очень часто гипертония развивается незаметно. О простых диетических привычках, которые помогут избежать этого заболевания, рассказало издание Express, ссылаясь на советы Британского фонда сердца British Heart Foundation и Blood Pressure UK (BHF).

По словам медиков, не стоит увлекаться "аварийными" диетами, поскольку они не обеспечат необходимый организму баланс питательных веществ. Вместо этого нужно хорошо сбалансировать свое питание, подбирая те продукты, которые способствуют снижению давления.

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много фруктов и овощей;

много крахмалистых продуктов, таких как хлеб, рис, картофель и макароны. По возможности выбирать цельнозерновые сорта;

немного молока и молочных продуктов;

немного мяса, рыбы, яиц, бобов и других немолочных источников белка;

выбирать продукты с низким содержанием жира, соли и сахара.

"Употребление слишком большого количества соли может увеличить риск развития высокого АД, а высокое кровяное давление увеличивает риск развития ишемической болезни сердца", – отмечают специалисты BHF.

Соль заставляет ваше тело удерживать воду, и если вы едите ее слишком много, возникает избыток воды в крови. Это значит, что на стенки кровеносных сосудов оказывается дополнительное давление, что приводит к повышению артериального давления.

Употребление слишком большого количества соли также может привести к инсульту, заболеванию почек и некоторым типам деменции.

Уменьшите потребление сахара

Употребление слишком большого количества сахара может вызвать высокое кровяное давление.

"Продукты с добавлением сахара обычно высококалорийны, но часто обладают очень небольшой пищевой ценностью или не имеют ее совсем", – объясняют специалисты BHF.

Дополнительная энергия может привести к лишним килограммам, что способствует повышению кровяного давления, а также развитию диабета.

"Повышенное АД и диабет увеличивают риск сердечных заболеваний и инсульта, особенно если у вас есть и то, и другое одновременно", – предостерегают медики.

Кроме этого, употребление слишком большого количества сахара тоже вызывает кариес.

Основными источниками сахара являются:

собственно сам столовый сахар;

джемы и варенье;

конфеты и шоколад;

фруктовые соки и безалкогольные напитки;

печенье, булочки и торты;

алкогольные напитки;

пикантные приправы, такие как кетчуп, майонез и салаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи дали советы, как снизить артериальное давление без лекарств.