Инъекции ботокса – это один из самых популярных нехирургических методов устранения в косметологической практике мимических морщин.

Инъекция ботокса – это безопасная, малоинвазивная процедура, позволяющая быстро избавиться от мимических морщин. После введения ботокс вызывает расслабление мышц в месте проведения инъекций, благодаря чему морщины исчезают на глазах. Помимо этого, ботокс успешно используют в лечении самых разных заболеваний. Самым главным достоинством этого вещества является то, что оно оказывает действие только на целевую мышцу и не распространяется на соседние. Именно благодаря этой его особенности мимика сохраняется, а человек получает лицо без морщин.

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Ботокс – это нейротоксин, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum, которые встречается в естественной среде. Они обитают в лесах, озерах и почве, а также в кишечном тракте рыб и млекопитающих.

Это первый препарат, в котором используется ботулинический токсин, и по этой причине его также называют ботулиническим токсином типа А. Сейчас уже созданы и другие продукты, изготовленные из этого токсина, но они не взаимозаменяемы с ботоксом.

Как нейротоксин ботокс обычно используется в незначительной концентрации, что делает его введение совершенно безопасной и малоинвазивной процедурой.

Во время введения ботулинический токсин блокирует определенные нервные сигналы, вызывающие сокращение мышцы. В результате этого мышцы расслабляются, благодаря чему уменьшаются нежелательные морщины. Этот эффект длится от 3 до 6 месяцев. После этого к мышцам возвращается способность сокращаться и морщины снова появляются.

Перед введением ботулинического токсина врач может сначала нанести анестезирующий крем на область инъекции, чтобы обезболить процедуру. Затем он введет лекарство в определенные участки мышц лица. Эта манипуляция занимает всего несколько минут и может быть выполнена прямо в кабинете врача.

Инъекция токсина предотвращает высвобождение ацетилхолина, химического посредника – нейромедиатора. Это предотвращает сокращение мышечных клеток. По сути, токсин устраняет чрезмерное сокращение мышц, что делает их менее жесткими.

Когда мышцы становятся более эластичными, морщины расслабляются и исчезают. Эта процедура быстро избавляет от мимических морщин, складок вокруг глаз и на лбу. Но данная процедура малоэффективна при морщинах, вызванных солнечными лучами.

Помимо ботокса, к другим продуктам, содержащим ботулин, относятся Диспорт, Ксеомин и Миоблок, каждый из которых имеет свое конкретное медицинское применение.

Сначала ботулинический токсин начал активно использоваться в медицинской практике в лечении спазма век и косоглазия. Однако после того, как женщины оценили его способность устранять морщины он молниеносно приобрел популярность. В эстетической медицине ботокс начал использоваться с 1986 года, после того, как калифорнийские пластические хирурги предоставили миру задокументированные результаты исследований, в которых шла речь о том, что ботокс отлично справляется с устранением видимых признаков старения кожи. В 2002 году Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на использование ботокса (ботулотоксина типа A). Первое время ботокс использовали для удаления глубоких морщин между бровями. Однако со временем благодаря безопасности и высокой эффективности ботокс стал средством №1 в борьбе с мимическими морщинами. Безопасность ботулинического токсина типа А подтверждена 50 исследования и тестами, проведенными абсолютно несвязанными между собой медицинскими учреждениями.

Ботулотоксин состоит из двух частей. Попадая в организм, одна его часть улавливается сахаром PSG, который находится на поверхности нервных клеток. Прилипая к этому сахару, он оказывается в максимальной близости к синаптотагмину – белку, находящемуся на поверхности нейрона. После этого нейротоксин связывается с синаптотагмином и проникает в глубь клетки. В норме передающий нервный импульс нейрон выделяет пузырьки с нейромедиаторами клеткам мышц. Чтобы эти пузырьки выделялись постоянно, их следует удалить после того, как они выполнят свою задачу. Это процесс называется ресайклинг, именно этот путь ботулотоксин использует как "троянского коня", чтобы проникнуть внутрь нейрона. На этом этапе ботулотоксин распадается на две части, и дальше работает только его каталитическая часть. Чтобы достичь цели токсину нужно выйти из пузырька в цитоплазму, для этого сам пузырек закачивает в себя протоны, создавая кислую среду. Делает он это очень активно, для того чтобы в пузырек поступила новая партия нейромедиатора на экспорт. Но впуская новую партию нейромедитора, пузырек выпускает токсин в цитоплазму нейрона.

Целью ботулотоксина является белок, содержащийся внутри нейронов SNAP25. Каталитическая часть токсина работает как цинковая металопротеиназа, которая нацелена на получение части белка SNAP25.

После расщепления белка происходит выключение всего синапса. Белок SNAP25 участвует в выведении пузырьков с нейромедиатором из клетки, что необходимо для передачи нервного импульса. После того, как часть белка была SNAP25 удалена, он больше не способен выполнять свою задачу, и пузырьки с ацетилхолином плавают внутри нейрона и не могут выйти и выпустить нейромедиатор, а также передать сигнал мышцам.

Мышцы, перестают получать сигнал, расслабляются. Вслед за мышцами разглаживаются и морщины.

Инъекции ботокса блокируют определенные химические сигналы от нервов, заставляющие мышцы сокращаться. Чаще всего инъекции используются для временного расслабления лицевых мышц, вызывающих появление мимических морщин. Инъекции ботокса также используются для лечения таких состояний, как

хроническая мигрень (снижает частоту головных болей);

шейная дистония (непроизвольное сокращение мышц шеи);

гипергидроз (чрезмерное потоотделение, связанное как с медицинскими, так и с косметическими причинами);

дисфункция мочевого пузыря (инъекции ботокса также могут помочь уменьшить недержание мочи, вызванное гиперактивным мочевым пузырем);

подергивание глаз (инъекции ботокса могут помочь уменьшить контрактуру или подергивание мышц вокруг глаз).

Перед тем, как инъекции ботулотоксина будут выполнены, следует рассказать своему врачу о том, какие заболевания есть у вас и какие медикаментозные препараты вы принимаете на данный момент. Это поможет снизить вероятность развития нежелательных последствий таких, как:

головная боль;

покраснение, слезотечение или раздражение глаз;

покраснение или появление синяка в области укола.

Перед введением ботокса следует воздержаться за 24 часа от употребления алкоголя и занятий интенсивными физическими нагрузками, так как это увеличивает вероятность возникновения покраснения и синяков.

После использования ботокса разглаживание морщин может длиться от трех недель до шести месяцев. Длительность эффекта от проведения этой процедуры зависит не только от количества препарата, который был введен, но также и области проведения инъекций. При использовании высококачественного ботулотоксина не наблюдается эффекта "маски". Благодаря тому, что препарат действует только на определенные фрагменты мышц, они расслабляются, а сама кожа становиться более натуральной и гладкой.