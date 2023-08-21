В погоне за красотой и идеально гладкой кожей девушки порой решаются на самые экстремальные процедуры, которые часто имеют плачевный исход. Веря на слово "профессионалам", они не всегда догадываются, что рискуют здоровьем. Так случилось и с Евгенией из Кременчуга, которая хотела удалить милиумы - точечные образования кожи вокруг глаз.

В салоне девушке предложили сделать лазерную шлифовку, хотя для удаления милиумов есть более щадящие процедуры. Манипуляция закончилась тем, что Евгения получила ожоги 1 и 2-ой степени.

Она прошла стационарное лечение и судебно-медицинскую экспертизу, вследствие чего открыто уголовное дело.

Видео дня

Руководитель салона "Лилу" Оксана Наумова отказывается брать на себя ответственность за случившееся.

Жертва салонных манипуляций

"Я пришла удалить несколько милиумов, а мне предложили для этого манипуляцию лазером, сказали будет красиво"...

Девушка обратилась в один из самых известных салонов в Кременчуге "Лилу". Процедуру проводила руководитель салона Оксана Наумова. По словам девушки, косметолог уверила ее, что она профессионал своего дела:

"Наумова мне рассказала, что она супер специалист, работает за границей и обучает специалистов по всей Украине, якобы даже в Майами ее приглашали. Я этого наслушалась и доверилась этому человеку", - говорит Евгения в отчаянии.

В итоге девушка согласилась на процедуру, после которой получила ожоги 2-ой степени. Перед стационарным лечением к Евгении домой приезжал врач Иван Федин по рекомендации Наумовой. Он заверил, что у девушки все в порядке с кожей и глазами, - нужно немного подождать.

На осмотре же в городской больнице врач Мария Сень диагностировала у пациентки ожоги 2-ой степени. Ответственность за случившееся салон на себя не взял: косметолог Наумова заверила Евгению, что "так и должно быть".

Сейчас девушка делает все возможное, чтобы история получила публичную огласку, предостерегая других девушек от посещения в этот салон:

"Это очень больно и ужасно, я даже не могу смотреть на себя! Очень прошу проверяйте мастера по 100 раз перед любой процедурой, всегда берите чек и подписывайте договор. Берегите себя, надеюсь, это кого-то спасет!", - пишет девушка в соцсетях.

Предупреждают, но ответственность не несут

По законодательству нашей страны, а именно по законам "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", а также "О защите прав потребителей", салоны красоты несут ответственность за предоставление некачественной услуги.

Однако получить компенсацию за моральный и материальный ущерб можно лишь в том случае, если у вас на руках есть доказательства - договор о предоставлении услуги и квитанция о ее оплате.

Зная все эти нюансы, сотрудники салонов часто вполне осознанно не подписывают с клиентом договор или не выдают квитанцию. Салон также обязан предупреждать о возможных последствиях той или иной процедуры.

"За всю процедуру я заплатила 8 900 грн., чек мне не предоставляли, договор со мной не заключали. В интервью же журналистам Наумова сказала, что я забыла его на ресепшене, но это неправда!", - утверждает Евгения.

Девушка обратилась к следователю с просьбой получить чек. Госпожа Наумова до сих пор не предоставила чек правоохранительным органам, сославшись на отсутствие света, но заверив, что чек в салоне.

Мы также выяснили, что администратор салона "Лилу" уверила Евгению, что процедуру можно проводить в любой сезон. О каких-либо серьезных последствиях девушку не предупреждали ни во время консультации, ни после.

И даже сейчас, когда после неудачной манипуляции Евгения лечила ожоги кожи на стационарном лечении, косметолог Оксана Наумова продолжает утверждать, что состояние кожи девушки после лазерной шлифовки вполне ожидаемое, "просто нужно пройти реабилитацию".

Отметим, что современная косметология предлагает более щадящие и эффективные процедуры для удаления милиумов. Поскольку эти небольшие уплотнения кожи расположены глубоко под кожей, их удаляют точечно с помощью радиоволн, лазера или криодеструкции. Но почему-то косметолог Евгении решила сделать также лазерную шлифовку по всей поверхности кожи вокруг глаз, руководствуясь своим "профессионализмом".

Евгения - не первая девушка, которая получила ожоги после лазерных процедур в салоне "Лилу". Десятки клиенток салона жалуются в соцсетях на ожоги и шрамы после проведения процедур. В погоне за современными стандартами женщины рискуют здоровьем, а порой и жизнью.