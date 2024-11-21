Merz Pharmaceutical угодил в скандал из-за рекламы

Препарат от морщин Xeomin от Merz Pharmaceutical, который сегодня считается главным конкурентом Botox от AbbVie, угодил в скандал из-за вводящей в заблуждение рекламы в Instagram. Для завоевания рынка компания Merz применяет инструменты маркетинга с участием звезд и влиятельных лиц.

Агентство FDA раскритиковало производителя за неправдоподобную рекламу в Instagram с участием известного американского телеведущего и дизайнера интерьеров Нейта Беркуса, который якобы за день до вечеринки решил устранить все морщины с помощью препарата Xeomin.

Цена креативности: почему FDA не оценило рекламу Xeomin?

Xeomin - это инновационный препарат от компании Merz Pharmaceuticals, который применяется для разглаживания мимических морщин и коррекции возрастных изменений кожи. Его основное действующее вещество - ботулинический токсин типа А, схожий с компонентами популярного препарата Botox.

Видео дня

По словам самого производителя, Xeomin отличается тем, что он содержит лишь активный компонент без дополнительных белков, что снижает вероятность аллергических реакций.

Однако компания все еще не доказала это клиническими исследованиями. Несмотря на то, что Xeomin сегодня - один из ведущих препаратов в эстетической медицине, компания Merz активно применят рекламные кампании с участием знаменитостей.

Нейт Беркус - дизайнер интерьеров и телеведущий с 1,9 миллионами подписчиков в Instagram, привлек внимание агентства FDA, обнародовав видеоролик о препарате Xeomin. Короткое видео в Instagram, опубликованное Беркусом и Merz, вызвало неоднозначную оценку контролирующего органа.

В видеоролике Беркус танцует под музыку, "готовясь к большой ночной вечеринке". По мнению FDA, реклама вводит в заблуждение, утверждая, что Xeomin обеспечивает более быстрые результаты, чем было продемонстрировано клиническими исследованиями.

Маркетинг без научных исследований

В видео, опубликованном Нейтом Беркусом и Merz, дизайнер танцует и делится секретом своей подготовки к "большой ночи": "смокинг наготове, картофель фри и Xeomin". Ролик создает впечатление, что морщины на лбу можно устранить всего за один день до важного мероприятия. Однако, по данным FDA, такие заявления не подтверждены научными исследованиями.

Агентство отметило, что эффективность Xeomin оценивается на 30-й день после процедуры, а первые результаты фиксируются не раньше 7-го дня. "Быстрое начало действия, о котором говорится в рекламе, не имеет научной основы", — говорится в отчете FDA.

"Умный яд": новый маркетинговый ход?

В ролике Xeomin представлен как "умный яд", который действует благодаря "двойной фильтрации" и отсутствию лишних белков. Этот акцент на уникальной формуле также вызвал вопросы у FDA. "Такие утверждения предполагают, что Xeomin имеет преимущества перед другими препаратами ботулотоксина, хотя это не доказано", — заявило агентство.

Merz действительно подчеркивает, что их продукт не содержит дополнительных белков, которые могут вызывать резистентность к лечению. Однако, согласно FDA, компания не представила прямых сравнительных исследований для подтверждения этих заявлений.

Проблемы с информированием о рисках

Кроме сомнительных заявлений о преимуществах, FDA раскритиковало способ представления информации о рисках Xeomin. Видеоролик уделяет много внимания рассказу о пользе препарата, но побочные эффекты и противопоказания упоминаются лишь в конце, мелким текстом, который быстро прокручивается на экране.

"Такой подход минимизирует восприятие возможных рисков и вводит потребителей в заблуждение", — отметило FDA.

Ситуация с рекламой Xeomin демонстрирует, как маркетинговые стратегии могут стать объектом пристального внимания регуляторов. FDA призвало Merz изменить подход к продвижению препарата, чтобы соблюсти баланс между информированием о рисках и преимуществах.