Питьевой коллаген: реальный эффект или просто модный бизнес?

В последнее время полки аптек и интернет-магазинов наводнили продукты с надписью "коллаген для красоты и молодости".

В частности, нам активно предлагают Релайв® Коллаген Интенсив, который позиционируют как волшебное средство для кожи, волос, ногтей и суставов.

Но есть ли за этими громкими обещаниями настоящая наука?

Что обещает производитель?

Видео дня

Уменьшение морщин

Улучшение упругости кожи

Укрепление суставов

Здоровье волос и ногтей

Видимый эффект уже после одного пакетика в день

Все это звучит привлекательно, однако стоит разобраться – это реклама или доказательная медицина?

Коллаген в форме напитка: как это работает (или не работает)

Коллаген – это белок, который естественно вырабатывается нашим организмом. С возрастом его синтез снижается, и это влияет на состояние кожи, суставов и других тканей. Однако, когда мы потребляем коллаген в виде порошка или напитка, он расщепляется в желудке до аминокислот, как и любой другой белок.

Наука говорит:

Коллаген разрушается в желудке, как и любой белок.

Чудес нет, есть маркетинг.

Доказательства?

На сегодняшний день существует очень ограниченное количество независимых исследований , подтверждающих реальный эффект питьевого коллагена. Большинство из них финансируются именно компаниями-производителями, что уже вызывает сомнение в их объективности.

, подтверждающих реальный эффект питьевого коллагена. Большинство из них финансируются именно компаниями-производителями, что уже вызывает сомнение в их объективности. Например, в 2019 году журнал Journal of Drugs in Dermatology опубликовал обзор нескольких исследований, которые показали положительное влияние коллагена на кожу. Но даже авторы отмечают: качество этих исследований низкое, выборка мала .

. Никакого крупного клинического исследования с двойным слепым контролем плацебо пока нет.

Где здесь бизнес, а где забота?

Стоит честно сказать: в большинстве случаев продукты типа "Релайв® Коллаген Интенсив" - это часть многомиллиардной индустрии красоты , которая играет на нашем желании выглядеть моложе.

, которая играет на нашем желании выглядеть моложе. Производители обещают "видимый эффект", но редко указывают, что результаты (если и будут) - минимальные и субъективные.

Цена за эффект, которого может не быть?

Вы платите не за гарантированный результат, а за иллюзию контроля за старением. И именно в этом – основная идея этого бизнеса.

Что действительно работает?

Сбалансированное питание

Защита от УФ-излучения

Сон, физическая активность, достаточное количество воды

Ретиноиды, антиоксиданты, витамин C – в составе проверенных дерматологических средств

Стоит ли пить коллаген?