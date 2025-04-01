Питьевой коллаген: реальный эффект или просто модный бизнес?
В последнее время полки аптек и интернет-магазинов наводнили продукты с надписью "коллаген для красоты и молодости".
В частности, нам активно предлагают Релайв® Коллаген Интенсив, который позиционируют как волшебное средство для кожи, волос, ногтей и суставов.
Но есть ли за этими громкими обещаниями настоящая наука?
Что обещает производитель?
- Уменьшение морщин
- Улучшение упругости кожи
- Укрепление суставов
- Здоровье волос и ногтей
- Видимый эффект уже после одного пакетика в день
Все это звучит привлекательно, однако стоит разобраться – это реклама или доказательная медицина?
Коллаген в форме напитка: как это работает (или не работает)
Коллаген – это белок, который естественно вырабатывается нашим организмом. С возрастом его синтез снижается, и это влияет на состояние кожи, суставов и других тканей. Однако, когда мы потребляем коллаген в виде порошка или напитка, он расщепляется в желудке до аминокислот, как и любой другой белок.
Наука говорит:
- Коллаген разрушается в желудке, как и любой белок.
- Чудес нет, есть маркетинг.
Доказательства?
- На сегодняшний день существует очень ограниченное количество независимых исследований, подтверждающих реальный эффект питьевого коллагена. Большинство из них финансируются именно компаниями-производителями, что уже вызывает сомнение в их объективности.
- Например, в 2019 году журнал Journal of Drugs in Dermatology опубликовал обзор нескольких исследований, которые показали положительное влияние коллагена на кожу. Но даже авторы отмечают: качество этих исследований низкое, выборка мала.
- Никакого крупного клинического исследования с двойным слепым контролем плацебо пока нет.
Где здесь бизнес, а где забота?
- Стоит честно сказать: в большинстве случаев продукты типа "Релайв® Коллаген Интенсив" - это часть многомиллиардной индустрии красоты, которая играет на нашем желании выглядеть моложе.
- Производители обещают "видимый эффект", но редко указывают, что результаты (если и будут) - минимальные и субъективные.
Цена за эффект, которого может не быть?
Вы платите не за гарантированный результат, а за иллюзию контроля за старением. И именно в этом – основная идея этого бизнеса.
Что действительно работает?
- Сбалансированное питание
- Защита от УФ-излучения
- Сон, физическая активность, достаточное количество воды
- Ретиноиды, антиоксиданты, витамин C – в составе проверенных дерматологических средств
Стоит ли пить коллаген?
- Это ваше решение. Но не ждите чуда. Больше пользы вы получите, если инвестируете эти средства в здоровый образ жизни или консультацию с врачом. Потому что красота не в волшебном пакетике, а в здоровой системности ежедневных привычек.