Процедура с рисками: что стоит знать об инъекциях красоты?

Омоложение, лифтинг, разглаживание морщин, устранение акне и пигментации - плазмолифтинг обещает вторую молодость и гладкую кожу без прыщей и пигментных пятен. Суть процедуры состоит в том, что обогащенную тромбоцитами плазму, которую получают при взятии крови у пациента, вводят обратно в кожу с помощью микроигл.

Хоть побочные эффекты плазмолифтинга минимальны, но, как выяснилось, процедура имеет высокий риск инфицирования ВИЧ и других опасных инфекций. Недавно в США "кровавая" процедура обернулась инфицированием ВИЧ для нескольких пациенток в нелицензированном spa-салоне. Эксперты поделились рекомендациями о том, как выбрать специалиста и в каких учреждениях безопаснее всего проводить процедуру.

Процедура с рисками

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По данным агентства CDC, как минимум три случая ВИЧ связаны с процедурой плазмолифтинга в нелицензированном медицинском спа-центре в Нью-Мексико. Эксперты обнародовали доклад, в котором подчеркнули потенциальный риск передачи ВИЧ через инъекционные косметические процедуры, такие как плазмолифтинг.

Подобные процедуры считаются безопасными в лицензированных учреждениях со строгим инфекционным контролем. Как сообщают авторы расследования CDC, передача ВИЧ в спа-центре в Нью-Мексико произошла через зараженную кровь из-за отсутствия элементарных санитарных норм.

Расследование отслеживало клиентов курорта, которым в 2018-2023 годах был поставлен новый диагноз ВИЧ. В отчете было выявлено 59 клиентов, которые считаются подверженными риску заражения ВИЧ. 20 пациентов проходили процедуры плазмолифтинга, а 39 - другие инъекционные услуги, такие как ботокс.

По мнению экспертов CDC, процедура плазмолифтинга имеет высокий риск передачи ВИЧ. "Требование к адекватной практике инфекционного контроля и ведению учета клиентов в спа-центрах, предлагающих услуги косметических инъекций, может помочь предотвратить передачу ВИЧ и других патогенов, передающихся через кровь", - пишут авторы.

Что такое PRP?

Плазмолифтинг или PRP-терапия - это несложная, минимально инвазивная косметическая процедура, которую выполняют дерматологи или косметологи в лицензированных учреждениях и медицинских спа-центрах. В спа-центрах процедура может стоить гораздо дешевле, нежели в кабинете косметолога.

Перед тем как ввести плазму в кожу пациента, специалист берет у клиента кровь и с помощью центрифуги отделяет обогащенную тромбоцитами плазму. В большинстве случаев плазмолифтинг - это короткая амбулаторная процедура, которая требует небольшое время для восстановления.

"PRP содержит факторы роста, которые могут стимулировать регенерацию клеток и способствовать заживлению, что приводит к более молодому и сияющему виду", - отмечает доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог Фаранак Камангар.

По словам дерматолога, PRP с микроиглами помогает визуально уменьшить тонкие морщины, увеличить выработку коллагена, способствуя общему омоложению кожи. Процедура также помогает уменьшить шрамы от прыщей, гиперпигментацию и повреждения кожи от солнца.

Процедура не для слабонервных: побочные эффекты

Хоть визуально процедура плазмолифтинга выглядит довольно устрашающе, но побочные эффекты "вампирской процедуры", как правило, минимальны и могут включать:

кровотечение;

припухлость кожи;

легкие синяки;

чувствительность и покраснение дермы.

"Уровень дискомфорта или боли во время процедуры PRP зависит от человека. Однако процедурная боль при использовании PRP обычно минимальна, а для микроигл мы используем местный обезболивающий крем", - объясняет Камангар.

Перечисленные побочные эффекты обычно носят временный характер и проходят самостоятельно в течение нескольких дней. "Очень важно следовать инструкциям по уходу после процедуры, предоставленным медицинским работником, чтобы свести к минимуму риск осложнений", - отмечает Камангар.

Как обезопасить себя от рисков?

Если вы решились на плазмолифтинг, экономить на процедуре точно не стоит.

Первое, на что нужно обратить внимание, - это наличие лицензии, а также использование стерильного оборудования и соответствующих процедур дезинфекции.

Лучше всего процедуру проводить у профессионального косметолога или дерматолога в медучреждении или лицензированной косметологической клинике, - отмечают эксперты.

В расследовании CDC отмечается, что спа-центр в Нью-Мексико не соблюдал рекомендуемые методы инфекционного контроля, что способствовало передаче ВИЧ нескольким клиентам. Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильям Шаффнер подчеркивает:

"Передача ВИЧ в медицинских учреждениях может происходить при вопиющих отклонениях от стандартных методов инфекционного контроля. Например, использование скальпелей или игл, предназначенных для одноразового использования".

Другой сценарий может включать введение иглы, которая использовалась для одного человека, во флакон с лекарством, предназначенным для другого:

"А затем в этот флакон входит еще одна игла, и даже если она стерильна, она поднимает зараженный материал, а затем прививает его другому пациенту", - объясняет Шаффнер.

Должны ли люди с ВИЧ избегать "вампирских процедур" по уходу за лицом?

По словам Шаффнера, при правильном выполнении процедуры в стерильных условиях и в лицензированных учреждениях плазмолифтинг должен быть безопасным для всех, даже для тех, кто проходит лечение от ВИЧ.

Омолаживающая PRP-терапия пользуется огромным спросом сегодня, в том числе и в Украине. Плазмолифтинг можно сделать в кабинете косметолога, в клиниках эстетической медицины, медучреждениях, в спа-центрах и даже у новоиспеченных "специалистов" в домашних условиях. Решаясь на манипуляцию, важно помнить, что лишь лицензированные учреждения со строгими мерами инфекционного контроля могут обеспечить безопасность и законность процедуры.