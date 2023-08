Старение кожи и пигментация: поможет ли курильщику косметолог?

Ухоженная, гладкая и подтянутая кожа – обязательный атрибут внешней привлекательности и молодости. В обществе это настоящий тренд! Аппаратная и инъекционная косметология популярна, как никогда. Однако около четверти населения нашей страны курят сигареты, что очень быстро сводит на нет даже самую инновационную anti-age процедуру. Возможно ли совместить сигарету с красотой и молодостью?

Связь курения и преждевременного старения кожи

Известно, что курение оказывает негативное влияние на состояние нашей кожи, разрушая эпидермис и нарушая кровоток в тканях. Но самое вредное последствие курения – это преждевременное старение кожи. Группа учёных в 2019 году провела исследование, посвященное связи между курением и состоянием кожи. Исследователи пришли к выводу, что всем курильщикам со стажем характерны глубокие мимические морщины, истощенные черты лица с выраженными костными контурами и атрофическая тусклая кожа.

По мнению ученых, уровень старения коррелирует с количеством выкуренных сигарет в день. И, к сожалению, у женщин этот риск выше. Сигаретный дым ускоряет процессы старения из-за образования свободных радикалов.

Курение может истощать защитные и восстановительные функции в клетках, нарушая обмен внеклеточного матрикса в коже и подавляя синтез коллагена. Поэтому дерматологи и косметологи призывают пациентов изменить образ жизни и бросить курить.

Тонкие губы, более выраженные морщинки – портрет курильщика

В клиническом исследовании Impact of Smoking and Alcohol Use on Facial Aging in Women, где были использованы данные опроса 3267 женщин от 18 до 75 лет, ученые проследили естественные изменения кожи женщин под влиянием вредных привычек. Учитывался их образ жизни, стаж курения и количество потребляемых сигарет и алкоголя в день. Чтобы определить уровень процессов старения человека, проводилась как самооценка внешних изменений, так и анализ фотографий.

Выяснилось, что для курящих женщин была характерна значительно большая выраженность межбровных и лобных морщин, носогубных и периоральных складок, а также отечности под глазами, чем у некурящих ровесниц.

К тому же у этих женщин наблюдалось значительное снижение полноты губ, то есть они были намного тоньше. Все эти признаки усиливались при увеличении стажа курения. Было также установлено, что эластин в коже курильщиков более плотный, чем у некурящих. Морщины от курения могут появляться из-за оксидантного действия сигаретного дыма, а также вследствие снижения уровня витамина А и функций защиты от свободных радикалов.

Преждевременному образованию морщин также способствует выраженное снижение увлажненности рогового слоя кожи курильщиков.

Пигментация и табачный дым

Табачный дым также может вызвать пигментацию кожи. Команда исследователей под руководством доктора медицинских наук Накамура изучала пигментацию кожи, вызванную табачным дымом. В ходе исследования ученые выяснили, что под влиянием табачного дыма меланоциты человека вырастают до больших размеров и продуцируют больше меланина. Таким образом, исследователи доказали, что табачный дым усиливает пигментацию.

Помогут ли альтернативы? Мнение врача

Многочисленные научные исследования свидетельствуют о том, что основной причиной раннего старения и уменьшения эффективности омолаживающих процедур являются табачные смолы. Тогда можно было бы предположить, что альтернативные системы доставки никотина без процесса горения менее травматичны для кожи лица.

"В настоящее время продолжаются исследования о влиянии электронных сигарет или систем нагревания табака (СНТ) на состояние кожи и ее раннее старение. Соответственно, отсутствует полное понимание того, как бездымные альтернативы влияют на кожу. Однако есть ряд факторов, которые можно сравнить уже сейчас, - это температура горения и содержание токсичных веществ в выделяющемся аэрозоле", - считает врач-дерматовенеролог, косметолог и преподаватель курса "Болезни кожи" в Киевском медицинском университете Ирина Попова.

Например, уровень угарного газа СО, которое вызывает острое кислородное голодание тканей и клеток, в бездымных продуктах на 98% ниже, чем в обычных сигаретах. "Это свидетельствует о том, что оксидативный стресс в клетках также снижен по сравнению с сигаретами, но мы ожидаем более основательных научных исследований в будущем", - аргументирует Попова.

Выраженные глубокие морщинки, тусклый цвет лица и пигментация – результат ежедневного курения. Каждая выкуренная сигарета повышает активность ферментов, расщепляющих коллаген, который отвечает за упругость кожи. Даже если вы принимаете витамины, сбалансированно питаетесь, посещаете косметолога и при этом курите сигареты, - преждевременного старения кожи не избежать. Электронные системы нагревания табака могут снизить вредное влияние табака на кожу, сохраняя ее упругость и молодость.