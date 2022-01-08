Действует лучше, чем лекарства: ученые назвали лучший способ избавиться от стресса

Новое исследование показывает, что максимальные физические нагрузки снимают хроническое беспокойство лучше, чем лекарства или терапия. Ученые пришли к выводам, что для устранения беспокойства необходимы более "простые" методы лечения, чем лекарства и терапия, которые являются дорогостоящими, а иногда и неэффективными для пациентов.

Исследователи из Швеции изучили, как симптомы тревоги уменьшились в течение 12 недель в результате как "умеренных", так и "напряженных" кардио и силовых тренировок. Новое исследование было проведено учеными из Гетеборгского университета и опубликовано в Journal of Affective Disorders, сообщает Dailymail.

Для эксперимента ученые набрали 286 пациентов с тревожным синдромом. Их средний возраст составлял 39 лет, 70 процентов составляли женщины. Примерно половина участников жили с тревогой более 10 лет.

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Обе группы лечения проводили 60-минутные тренировки три раза в неделю под руководством физиотерапевта.

Затем участники сами сообщили о серьезности симптомов тревоги, включая нервозность, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение и дрожь.

Результаты показывают, что их симптомы тревоги были значительно облегчены, даже когда тревога была хроническим состоянием, по сравнению с контрольной группой, которая получала советы по физической активности в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

По данным ученых, спортивные упражнения эффективно облегчают симптомы тревоги, даже когда расстройство было хроническим.

"Эти данные укрепляют мнение о физических упражнениях как об эффективном лечении и могут чаще использоваться в клинической практике для людей с тревожными расстройствами", - заключают авторы исследования.

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