Дисбактериоз связан с воспалением кожи и суставов

Секрет здоровья кожи и суставов может заключаться в кишечных микроорганизмах. Проведенное недавно доклиническое исследование учеными из Калифорнийского университета (UC) показало, что западная диета (WD), богатая сахаром и жирами, приводит к дисбалансу микробной культуры кишечника и может способствовать воспалительным заболеваниям кожи, таким как псориаз.

По словам старшего автора исследования, профессора и заведующего кафедрой дерматологии в UC Davis Health Сэма Т. Хвана, переход на более сбалансированную диету восстанавливает здоровье кишечника и подавляет воспаление кожи. Результаты работы опубликованы в Journal of Investigative Dermatology.

Поскольку бактерии в кишечнике могут играть ключевую роль в формировании воспаления, исследователи хотели проверить, влияет ли дисбактериоз кишечника на кожу и воспаление суставов. Они использовали модель на грызунах и вводили им миокружную ДНК интерлейкина-23 (IL-23), чтобы вызвать реакцию, имитирующую псориазоподобные заболевания кожи и суставов.

IL-23 – это белок, вырабатываемый иммунными клетками, ответственными за многие воспалительные аутоиммунные реакции, включая псориаз и воспалительные заболевания кишечника. Доктор Хван и его коллеги обнаружили, что краткосрочного соблюдения западной диеты достаточно, чтобы вызвать микробный дисбаланс и повысить восприимчивость к опосредованному IL-23, псориазоподобному воспалению кожи.

Одним из важнейших открытий их работы было определение кишечной микробиоты как патогенной связи между диетой и проявлениями псориатического воспаления. Исследование также показало, что антибиотики блокируют действие западной диеты, уменьшая воспаление кожи и суставов.

Подробности исследования

Пища – один из основных поддающихся изменению факторов, регулирующих кишечную микробиоту – сообщество микроорганизмов, живущих в кишечнике. Западная диета может привести к быстрым изменениям микробного сообщества и его функций. Это нарушение микробного баланса, известное как дисбактериоз, способствует воспалению кишечника.

Исследователи хотели проверить, может ли переход на сбалансированную диету восстановить микробиоту кишечника, несмотря на присутствие воспалительных белков IL-23. Они кормили мышей западной диетой в течение 6 недель, прежде чем дать им агент, индуцирующий IL-23, чтобы вызвать симптомы псориаза и псориатического артрита. Затем они случайным образом разделили мышей на две группы: группу, которая продолжала придерживаться WD еще 4 недели, и группу, которая перешла на сбалансированную диету в течение того же времени.

Исследование показало, что соблюдение диеты с высоким содержанием сахара и жира в течение 10 недель предрасполагает мышей к воспалению кожи и суставов. Грызуны, которых перевели на сбалансированную диету, имели меньшее шелушение кожи и меньшую толщину ушей, чем те, что соблюдали WD. Уменьшение воспаления кожи у мышей, отказавшихся от западной диеты, указывает на краткосрочное влияние WD на воспаление кожи.

Доктор Хван говорит, что несмотря на применение мощных противовоспалительных препаратов для лечения кожного заболевания, исследование показало, что простые изменения в диете также могут значительно влиять на псориаз.

Что такое псориаз

Псориаз – стойкое заболевание кожи, связанное с иммунной системой организма. Когда иммунные клетки по ошибке атакуют здоровые клетки кожи, они вызывают воспаление кожи с образованием чешуек и зудящих красных пятен.

До 30% пациентов с псориазом также страдают псориатическим артритом с такими симптомами, как утренняя скованность и усталость, опухшие пальцы рук и ног, боль в суставах и изменения ногтей.

Основные выводы

Результаты показывают, что пациентам с псориатическим поражением кожи и суставов следует подумать о переходе на более здоровый режим питания.

Изменения в диете могут частично обратить вспять провоспалительные эффекты и изменение микробиоты кишечника, вызванные западной диетой.

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