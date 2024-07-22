Летняя пигментация: уход, профилактика и лечение

В разгар лета важно позаботиться о защите коже, ведь солнечные или пигментные пятна чаще всего появляются именно летом. Хоть темные пятна на коже чаще всего не опасны для здоровья, однако они могут создавать косметические проблемы, особенно на коже лица. Пигментация кожи возникает после воздействия ультрафиолетовых лучей из-за избыточного производства меланина - пигмента, который отвечает за цвет кожи.

Поскольку с возрастом кожа становится более подверженной воздействию солнца, пигментные пятна чаще всего возникают у людей старше 40 лет. Как ухаживать за кожей, чтобы предотвратить их появление? Какие существуют косметические средства и салонные процедуры для осветления или удаления пигментных пятен? И в каких случаях стоит обратиться к врачу?

Пигментные пятна или почему солнце "старит"?

Пигментные пятна возникают после длительного воздействия солнца, что приводит к чрезмерной активности клеток, которые вырабатывают меланин. Чтобы предотвратить повреждение, кожа увеличивает производство меланина в ответ на воздействие УФ-лучей. Примечательно, что искусственные источники УФ-излучения, такие как солярии, также могут вызвать солнечные пятна.

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Если воздействие солнечных лучей становится слишком интенсивным или продолжительным, это приводит к неравномерному распределению меланина, что и вызывает появление темных пятен.

Как выглядят пигментные пятна: симптомы, диагностика

Пигментные пятна обычно выглядят как плоские, овальные темные пятна на коже. Они могут быть загорелыми, коричневыми или черными и чаще всего появляются на лице, руках, груди, спине, плечах и руках. Эти пятна могут быть различного размера и формы, часто сгруппированы в одном участке кожи.

Важно помнить, что солнечные пятна не болят, не чешутся и не кровоточат. Если темные пятна имеют такие симптомы, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком другого заболевания, например, родинки или раковой опухоли.

При появлении новых пятен на коже следует обратиться к дерматологу. Врач проведет осмотр кожи и может взять биопсию для проверки на рак. Это важно, чтобы исключить более серьезные заболевания.

Во время визита дерматолог осмотрит все тело, включая лицо, голову, руки, ноги и туловище, на предмет физических признаков солнечных пятен или других проблем с кожей. Это помогает определить, являются ли пятна результатом воздействия солнца или других факторов.

Как избавиться от солнечных пятен и стоит ли это делать?

Солнечные пятна не представляют угрозы для здоровья, но многие люди хотят их удалить из эстетических соображений. Существуют различные методы, которые могут помочь уменьшить или удалить солнечные пятна.

Специальная косметика: кремы и лосьоны

Для уменьшения солнечных пятен можно использовать кремы и лосьоны, содержащие активные ингредиенты, такие как азелаиновая кислота, койевая кислота, витамин C, гликолевая кислота и ретиноиды. Эти ингредиенты помогают уменьшить пигментацию и выровнять тон кожи:

Азелаиновая кислота: помогает блокировать фермент тирозиназу, который контролирует производство меланина.

Койевая кислота: осветляет кожу и уменьшает пигментацию.

осветляет кожу и уменьшает пигментацию. Витамин C : антиоксидант, который помогает уменьшить повреждения кожи и осветлить темные пятна.

антиоксидант, который помогает уменьшить повреждения кожи и осветлить темные пятна. Гликолевая кислота: химически отшелушивает верхний слой кожи, осветляя пятна.

химически отшелушивает верхний слой кожи, осветляя пятна. Ретиноиды: ускоряют обновление клеток, отшелушивая кожу и уменьшая пигментацию.

Для достижения наилучших результатов наносите на кожу кремы, уменьшающие появление солнечных пятен, один или два раза в день в течение нескольких недель или месяцев.

Эффективность салонных процедур

Косметические процедуры сертифицированных дерматологов часто работают быстрее, чем местное лечение. Они также более эффективны для осветления темных пятен, чем кремы или лосьоны. Однако эти процедуры гораздо дороже по стоимости и имеют немало побочных эффектов.

Лазерное лечение: лазер разрушает клетки, производящие меланин, осветляя пятна примерно за одну-две процедуры. Побочные эффекты могут включать образование корок или временное потемнение кожи.

Криохирургия: дерматолог использует жидкий азот для замораживания пятен, что помогает им исчезнуть по мере роста новой кожи. Эта процедура может быть болезненной и вызвать временные побочные эффекты, такие как волдыри или покраснение.

Микродермабразия: дерматолог использует абразивное устройство для отшелушивания кожи. Эта процедура может помочь исчезнуть пятнам после нескольких сеансов.

Химический пилинг: химический раствор наносится на кожу, чтобы отшелушить слои кожи и темные пятна исчезли. Побочные эффекты включают покраснение, зуд и шелушение кожи.

Профилактика солнечных пятен: SPF обязателен весь год

Чтобы предотвратить появление солнечных пятен, необходимо защищать кожу от солнца. Для этого важно использовать качественный солнцезащитный крем с SPF не менее 30 круглый год! Если же ваша кожа предрасположена к появлению пигментных пятен, выбирайте защиту SPF 50.

Наносите солнцезащитный крем за 15 минут до выхода на улицу и повторяйте нанесение каждые 2 часа. Носите солнцезащитную одежду, головные уборы и легкие рубашки с длинными рукавами.

Помните, что в часы пикового солнца с 10:00 до 14:00 лучше оставаться в тени.

Избегайте соляриев: искусственные УФ-лучи могут повредить кожу и вызвать появление пятен.

Хотя солнечные пятна сами по себе не опасны, их наличие указывает на чрезмерное воздействие солнца, что может привести к другим проблемам кожи, таким как:

старческий кератоз: сухие, шелушащиеся пятна, которые являются предраковыми;

сухие, шелушащиеся пятна, которые являются предраковыми; меланома: раковые родинки, вызванные активностью меланоцитов;

базальноклеточная карцинома: розовые пятна или уплотнения телесного цвета;

розовые пятна или уплотнения телесного цвета; плоскоклеточная карцинома: Твердые красные шишки или шелушащиеся пятна.

Пигментные пятна, как правило, не опасны для здоровья и не могут вызвать рак кожи. Тем не менее, если вы заметили новые пятна, обратитесь к дерматологу для проверки. Важно продолжать защищать кожу от дальнейшего повреждения солнцем.

Если вам не нравится внешний вид солнечных пятен, вы можете использовать безрецептурные и рецептурные кремы или лосьоны для их осветления. Продукты, содержащие азелаиновую кислоту, гликолевую кислоту, койевую кислоту и витамин С, могут помочь уменьшить выработку меланина и осветлить пятна. Более эффективны салонные процедуры - лазерная терапия, криохирургия, микродермабразия и химический пилинг.