Потенциальные методы лечения гипергидроза

Большинство людей потеет во время тренировок или в жаркую погоду. Но некоторые страдают чрезмерным потоотделением – гипергидрозом, который часто оказывает разрушительное влияние на качество жизни.

В 2021 году исследования проводились как минимум в 8 странах, суммарно изучалось 11 различных методов терапии (некоторые из них – новые, другие уже используются, однако требуют продолжения изучения).

Исследования и разработка лечения гипергидроза

Крем Оксибутинин

В журнале Европейской академии дерматологии и венерологии опубликованы результаты применения 10% крема Оксибутинин. Указывается, что его использование безопасно и эффективно для терапии подмышечной потливости при нанесении дважды в день.

Исследование проводилось в Афинах, Греция, с участием тридцати пациентов. Показатели качества жизни среди участников улучшились более чем на треть. Среди побочных эффектов не было указаний на развитие сухости во рту, нечеткости зрения, задержки мочи или запоров (частых нежелательных явлений, возникающих на фоне терапии холинолитиками).

Лазеротерапия

В Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне набирают участников для изучения возможности использования лазеров с визуализацией для разрушения эккриновых потовых желез ладоней.

Лазеры иногда используются для лечения чрезмерного потоотделения подмышек, проведение лазеротерапии при локализации болезни на ладонях встречается нечасто. Участвующие в исследовании пациенты будут лечить одну ладонь, а другую – нет, для облегчения сравнения.

В Дании Университетская больница Зеландии также занимается лечением гипергидроза с помощью лазера. Однако датское исследование сосредоточено на подмышках.

Ботулинический токсин (BoNT)

Изучение использования двух ботулинических токсинов для лечения чрезмерного потоотделения головы и лица, рук, ног, туловища и паха (практически любая локализация, кроме подмышек) инициировано Клиникой гидроза в Стокгольме, Швеция.

Ботулинический токсин – нейротоксический белок, продуцируемый бактерией Clostridium botulinum и родственными ей видами. Он предотвращает высвобождение нейромедиатора ацетилхолина из окончаний аксонов в нервно-мышечном соединении, вызывая вялый паралич. Типы ботулинического токсина названы буквами от A до G.

Целью проводимого исследования является получение рандомизированных, плацебо-контролируемых данных о клиническом эффекте и безопасности лечения двумя видами BoNT – онаботулотоксином А и римаботулинтоксином B, при черепно-лицевом, паховом, ладонном, подошвенном и туловищном гипергидрозе.

Корейская компания Меди-Tox изучает еще один из типов ботулинического токсина – Медитоксин, в качестве лечения подмышечного чрезмерного потоотделения. В третьей фазе рандомизированного исследования принимало участие 220 участников, для терапии в каждую подмышечную впадину внутрикожно вводилось 50 ЕД препарата. Результаты оценивались как ответ на лечение через 4 недели после инъекции. Еще одно исследование изучало использование Медитоксина для лечения потливости спины у мужчин.

Что такое гипергидроз

Потоотделение – нормальный физиологический процесс, помогающий телу регулировать температуру. Во время интенсивных физических нагрузок либо в жаркую погоду пот испаряется с кожи и оказывает охлаждающее действие. Но примерно у 3% людей с гипергидрозом потоотделение может быть почти постоянным.

Наиболее частыми участками тела, подверженными чрезмерной потливости, являются руки, ступни, подмышки, лицо и голова, хотя могут быть затронуты и другие области.

Неизвестно, что вызывает болезнь, хотя считается, что нервы, которые обычно заставляют выделять пот, становятся чрезмерно активными. Гипергидроз часто начинается в детстве или подростковом возрасте, но может появиться в любой период жизни. Вероятно, это может быть наследственным заболеванием, поскольку люди, у которых чрезмерно потеют ладони, часто имеют отягощенный семейный анамнез.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram