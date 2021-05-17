Псориаз – преимущества комбинированного лечения

Больные с псориазом – аутоиммунным заболеванием, часто сталкиваются с проблемой, когда работавшая на протяжении длительного периода схема перестает быть эффективной. К этому приводят разные причины, и на их поиск и изменение лечения обычно требуется много времени.

Лечение болезни имеет важное значение не только для здоровья кожи. Люди с псориазом находятся в группе риска по инфаркту миокарда, образованию бляшек на стенках кровеносных сосудов, а также подвержены более высокому риску заражения COVID-19. Поэтому важно контролировать заболевание и искать наиболее подходящее лечение.

Согласно проведенному недавно исследованию, люди с псориазом имеют более высокий риск заражения COVID-19, чем население в целом. При этом отличий по восприимчивости к коронавирусной инфекции среди тех, кто использовал только местную терапию и применяющими системную терапию (ингибиторами TNF-альфа, метотрексатом и апремиластом), исследование не выявило.

Большая уязвимость пациентов с псориазом к коронавирусной инфекции вероятно связана с присутствием активированных генов в псориатической коже, что может привести к системному гипервоспалению и провоспалительному цитокиновому шторму. В свою очередь это может утяжелить течение COVID-19.

Комбинированная медикаментозная терапия

Даже при легком течении псориаза для облегчения симптомов одного лекарства может быть недостаточно. Стероидные кремы для кожи, которые чаще всего назначаются в легких и умеренных случаях, как правило, лучше работают в сочетании с наружными средствами с витамином D или соединением, аналогичным витамину A. Фото- или светотерапия оказывает лучший эффект, если процедуры дополняются препаратами с витамином D или ретиноидным кремом.

Преимущества комбинированного лечения

Побочные эффекты

Многие лекарства от псориаза могут вызывать нежелательные явления в виде диареи, головной боли и т. д. Сочетание нескольких препаратов позволяет снизить дозы каждого из них, уменьшив тем самым выраженность побочных эффектов.

Индивидуальная схема лечения

Сочетание разных лекарственных средств позволяет подобрать индивидуальный план терапии. Обычно такое лечение дает более быстрый и выраженный эффект, чем применение только одного лекарства.

Более длительный эффект

Объединение нескольких процедур у большинства пациентов увеличивает длительность периодов стойкого улучшения и купирования симптомов. Также такой подход позволяет удлинять периоды ремиссии после прекращения лечения.

Что влияет на успешность терапии

Соблюдение графика и рекомендаций врача

Согласно имеющимся данным, три человека с псориазом из 10 не принимают лекарства на постоянной основе. Это приводит к тому, что эффективность терапии постепенно снижается. При развитии выраженных нежелательных явлений необходимо не пропускать прием препарата, а обращаться за консультацией к врачу для пересмотра терапии.

Здоровые привычки

Часто в контроле псориаза помогает изменение образа жизни – снижение уровня стресса, улучшение питания и режима сна. Есть результаты исследования, в котором купирование симптомов болезни у людей с избыточной массой тела отмечалось после похудения и ведения более активного образа жизни, включая регулярные тренировки три раза в неделю.

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