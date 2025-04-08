Белок в рационе: важен не только объем, но и качество
Белки — это один из трёх основных макронутриентов (наряду с жирами и углеводами), и без них невозможно нормальное функционирование организма. Но важен не только сам факт потребления белка, а его достаточное количество, качество и равномерное распределение в течение дня.
Разберёмся, почему это важно и что об этом говорит современная наука.
Белок: зачем он организму?
Белок выполняет множество ключевых функций:
- Строительная функция: белки участвуют в синтезе тканей — мышц, кожи, органов, волос, ферментов и гормонов.
- Иммунная защита: иммуноглобулины — это тоже белки.
- Транспортная функция: например, гемоглобин переносит кислород.
- Регенерация и восстановление после болезней, травм, операций.
Факт: после 30 лет начинается естественная потеря мышечной массы (саркопения), и адекватное потребление белка помогает замедлить этот процесс.
Сколько белка нужно?
Рекомендации варьируются в зависимости от возраста, уровня активности и состояния здоровья:
- Для человека весом 70 кг: около 90–110 г белка в день.
Важно не только сколько, но и какой белок.
Качество белка определяется содержанием всех незаменимых аминокислот и усвояемостью.Для оценки используют индексы, PDCAAS и DIAAS.
- Белки животного происхождения (яйца, мясо, рыба, молочные) имеют наивысший рейтинг — почти 1.0 по PDCAAS.
- Растительные белки могут быть "неполными", но при разнообразии в рационе это легко компенсируется.
Факт: соя, киноа и гречка — примеры растительных продуктов с полноценным аминокислотным составом.
Почему белок в каждом приеме пищи — это хорошо?
Большинство людей едят основную часть белка вечером, но исследования показывают: равномерное распределение белка в течение дня (примерно по 25–30 г на каждый прием пищи) способствует:
- лучшему синтезу мышечного белка
- лучшему контролю аппетита
- более стабильному уровню сахара в крови
Факт: прием белка утром (на завтрак) связан с лучшей регуляцией голода и снижением вечернего переедания.
А как насчёт растительного белка?
Растительные источники белка — нут, чечевица, фасоль, орехи, семена, соя — всё чаще используются в сбалансированном питании.
Но у них есть особенности:
- Часто не хватает одной или двух аминокислот → важно сочетать продукты.
- Некоторые хуже усваиваются → нуждаются в правильной обработке (замачивание, варка).
- Но при разнообразии рациона — могут полностью покрыть потребности.
Факт: комбинации типа "злаки + бобовые" (например, рис + фасоль) дают полноценный аминокислотный состав.
А протеиновые коктейли — это необходимость?
Необязательно. Большинство людей могут получить нужное количество белка из обычной пищи.
Когда добавки уместны:
- при высоких нагрузках
- при нехватке времени на готовку
- при трудностях с приёмом пищи (например, у пожилых)
- после операций или болезней, когда аппетит снижен
Главное — это дополнение, а не замена еды.
В целом, в итоге
- Белок — основа здоровья, восстановления и защиты организма.
- Суточная потребность выше, чем считалось раньше: минимум 1,2 г/кг, а при активности — до 2 г.
- Лучше всего распределять белок равномерно в течение дня.
- Качество имеет значение: животные белки — более усвояемые, но растительные — тоже хороши при разнообразии.
- Добавки — не обязательны, если питание полноценное.