Чем заменить утренний кофе: диетологи назвали альтернативы

Кофе можно заменить японским чаем матча или любым другим зеленым чаем. В отличие от традиционного утреннего напитка, чай не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

По словам нутрициолога Кери Ганс, несмотря на то, что у кофе много полезных свойств, он может вызывать проблемы с пищеварением или нервное перевозбуждение, пишет Well and Good.

Заменителем кофе может стать белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, которые помогают бороться с воспалительными процессами и замедляют старение.

"Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина", – рассказала диетолог Лорен Минчен.

Также кофе, по словам Минчен, хорошо заменяет красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

Ганс рекомендовала заменить обычный кофе грибным. Такой напиток поможет побороть тягу к кофе, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, диетолог из Британии Кэтрин Келли рассказала, почему не стоит пить кофе утром сразу после пробуждения.

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