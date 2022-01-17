А что не так с какими-либо другими продуктами, скажем, огурцами? Независимо от того, нравятся они или нет, они не могут позиционироваться как лекарственное средство. Если препарат действительно лечит, это уже не БАД, а лекарство. Однако, опять же, для того чтобы стать лекарством, БАД должен пройти все фазы клинических исследований:

- задействованы только несколько здоровые испытуемые;

- используется только небольшое количество вещества;

– изучают, как препарат ведет себя в организме человека.

- здоровых испытуемых уже несколько десятков;

– изучают безопасную дозу.

- несколько сотен испытуемых;

- с одинаковой болезнью;

- определяют, имеет ли это "прото-лекарство" какой-либо положительный эффект;

– побочные действия препарата.

Третья фаза клинических исследований – это рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое клиническое исследование.

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Итак, третья фаза:

- участвуют несколько тысяч больных;

- испытуемые делятся на две группы пациентов с одинаковой болезнью;

- первая группа получает лекарство, вторая – "пустышку", то есть плацебо;

- ни пациенты, ни исследователи не знают, кто принимает лекарство, а кто – "пустышку", потому исследование и называется "слепым".

Результаты этих исследований и тонны документации передают для проверки в соответствующие органы, отвечающие за регистрацию лекарств.

Если окажется, что все хорошо и продукт работает тогда это вещество может называться лекарством.

Есть еще и четвертая фаза исследований. Она называется "постмаркетинговым исследованием" - это когда препарат начинают производить, продавать и использовать, то врачи и производители продолжают собирать данные об отсроченных эффектах от приема.

Поэтому их производители и не хотят проводить соответствующие исследования - подозревают, что эффективность их таблеток под большим вопросом, и потому легче и выгоднее продавать их как БАД.

Надо лишь доказать, что употребление препарата не убивает, а производство происходит не на помойке. И ВСЕ. Готово. Можете есть огурцы и помидоры в виде таблеток и верить, что это как-то помогает работе вашего сердца.

Но есть одна проблема. И эта проблема – в коррупции.

В некоторых странах, где нет жесткой регуляторной системы, производители регистрируют свой препарат как лекарственное средство, хотя они не проходили клинических испытаний. Поэтому в одних странах таблетки – это БАД, а в других – лекарства. И только общественный контроль может поднимать вопросы контроля над БАДами, которые позиционируются как лекарство.