Девушка на месяц отказалась от соли и пожалела об этом: вот в чем причина

Девушка на целый месяц исключила соль из своего рациона, чтобы избавиться от вздутия живота, но это вызвало другие проблемы со здоровьем.

О своем опыте отказа от соли и неожиданных последствиях такого решения для организма, рассказала в своем блоге Никита Бхардвадж. По ее словам все началось с того, что она спросила совета у своего тренера, как ей можно избавиться от вздутия живота. Он порекомендовал исключить из рациона сахар и соль, якобы это должно было помочь.

Ей было просто отказаться от сладкого, но она пожалела, что перестала потреблять соль. Ведь именно это спровоцировало целый ряд проблем.

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Девушка заявила, что со временем у нее начались ужасающие судороги. Боли в мышцах были настолько сильными, что девушка просыпалась с криком посреди ночи. Причиной она считает именно электролитный дисбаланс. К тому же, боль стала мешать занятиям – даже бег стал настоящим вызовом для организма, а другие упражнения выполнять было почти невозможно.

Также появилась сильная усталость. Блогерша подчеркнула, что одной воды без употребления соли было недостаточно для поддержания электролитического баланса. Это привело к тому, что уровень натрия в организме резко упал, что и могло спровоцировать усталость и головокружение.

Блогерша заявила, что все могло стать только хуже, если бы она продолжила свою диету. Ведь вполне вероятно, что это привело бы к развитию гипонатриемии – состояния организма, когда уровень концентрации ионов натрия в плазме крови падает ниже требуемого уровня, что может спровоцировать ряд патологий.

Девушка заявила, что не может утверждать, схожа ли такая же реакция на отсутствие соли у других, но у нее появилась сильная тяга к вредным продуктам. Она просто не могла отказать себе, чтобы не съесть картошку фри или миску лапши.

Доходило до того, что блогерша настолько увлекалась и все заканчивалось перееданием. Что, конечно же, мешало похудению и поддержанию формы.

После всех этих проблем, Никита решила обратиться к диетологу. Специалист подтвердил, что она поступила действительно неправильно, ведь существует действительно большая разница между ограничением и полным исключением какого-либо минерала из рациона.

Бхардвадж подытожила, что не стоит полностью отказываться от потребления соли. Тем не менее, все же желательно избегать ее потребления после 18 часов во избежание вздутия. Это помогло ей не только избавиться от этой проблемы, но даже немного сбросить вес.

В заключение она предупредила, что прежде чем решаться на какие-то кардинальные изменения в своем рационе, стоит проконсультироваться со специалистом. И если какой-то совет сработал у ваших знакомых – это вовсе не означает, что у вашего организма будет такая же реакция, поэтому следует быть осторожным.

Как сообщал OBOZREVATEL, соль необходима всем, в том числе худеющим, – но только в определенных количествах. Иначе она перестает быть другом и превращается в врага. Диетология Светлана Фус рассказала, сколько можно человеку в день съедать соли, чтобы это было безопасно.