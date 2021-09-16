Эксперты назвали продукты для ясности ума: они могут снизить риск деменции

Снижение когнитивных функций можно замедлить или даже прекратить, переключившись на более здоровую диету. В частности, употребление большего количества листовой зелени способно улучшить функции мозга и уменьшить риск развития деменции.

Исследование среди пожилых людей показало, что у тех, кто ел около одной порции таких овощей каждый день, мозг был на 11 лет моложе, чем у тех, кто не потреблял. Об этом пишет Express.

Как известно, деменция (приобретенная форма слабоумия) возникает при повреждении нервных клеток головного мозга. По словам экспертов, чтобы свести к минимуму такой риск, сохранить память и навыки мышления по мере взросления – важно употреблять листовую зелень.

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"Процент людей с деменцией продолжает резко увеличиваться, поскольку количество самых старших возрастных групп растет. Добавление ежедневной порциитаких овощей в ваш рацион может быть простым способом помочь укрепить здоровье мозга", – заявила специалист по питанию и автор исследования Марта Клэр Моррис.

В ходе научного эксперимента участников разделили на пять групп в зависимости от того, как часто они ели зеленые листовые овощи. А потом сравнили когнитивные оценки тех, кто ел больше всего (в среднем около 1,3 порции в день) и меньше всего (0,1 порции в день).

Было обнаружено, что результаты участников тестов на мышление и память снижались со скоростью 0,08 стандартизированных единиц в год.

За 10 лет наблюдения скорость снижения у тех, кто ел самую листовую зелень, была на 0,05 стандартизированных единиц в год медленнее, чем у тех, кто ел меньше всего. По словам Моррис, эта разница была эквивалентна возрасту на 11 лет моложе.

Ранее в British Heart Foundation отметили, что некоторые из продуктов, помогающих снизить риск развития деменции, могут включать:

цельнозерновые (три или более порции в день);

другие овощи (одна или несколько порций в день);

орехи (в большинстве дней);

фасоль и чечевица (три или более порции в неделю);

ягоды, включая чернику и клубнику (две или больше порций в неделю);

курица или индейка (две или больше порций в неделю);

рыба (одна или несколько порций в неделю);

оливковое масло (в качестве основного масла или жира, которые вы используете);

вино (не более одного маленького бокала в день, иначе это скорее навредит здоровью, чем поможет ему).

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые из клиники Кливленда установили предполагаемую связь коронавируса с когнитивными нарушениями. В ходе исследования они обнаружили механизмы, с помощью которых инфекция может привести к деменции, похожей болезнью Альцгеймера.