Какая диета способствует продлению жизни: исследователи дали ответ

Некоторые диеты с низким содержанием углеводов показали пользу в снижении риска смерти: они "атакуют" вредный висцеральный жир, который скрывается возле жизненно важных органов тела. При этом другие оказались связаны с повышенной вероятностью развития хронических заболеваний.

То, как именно следует придерживаться низкоуглеводного рациона, чтобы это было полезно и поспособствовало продлению жизни, выяснили ученые из США. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet.

При изучении данных тысяч людей и других научных работ, специалисты выяснили, что именно источник пищи заметно влияет на связь между потреблением углеводов и смертностью.

Ученые выяснили, какая диета способствует продлению жизни

В частности, низкоуглеводные диеты с предпочтением источников белков и жиров животного происхождения (баранина, говядина, свинина и курица) были связаны с более высокой смертностью.

А те, которые предпочитают потребление растительных белков и жиров из овощей, орехов, арахисового масла и цельнозернового хлеба, были связаны с более низким риском смертности.

Минимальный риск того, что человек умрет, наблюдался при употреблении 50-55% углеводов.

Чего следует избегать

По мнению специалистов, определенные диеты связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний, поэтому по возможности их лучше не соблюдать.

Некоторые диеты связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний

Вредными для здоровья они назвали диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, сале, жирном мясе и сыре.

Отмечается, что потребление таких продуктов повышает уровень холестерина. Также это связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-диетолог из Британии Сара Брюэр указала на несколько фруктов, способных снизить риск возникновения гипертонии. Один из них она назвала заменителем сладкого диет.

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