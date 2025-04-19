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"Мы едим, чтобы жить? Или страдаем, чтобы есть?"

Виктор Литвиненко
мнения
Здоровое питание / Мнения
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'Мы едим, чтобы жить? Или страдаем, чтобы есть?'

Почему срыв — не слабость, а нейрофизиология. И как научиться понимать своё тело, а не воевать с ним.

Представьте, что ваш мозг — это офис. В нём работает дофаминовый менеджер по мотивации, паникёр-гипоталамус, отдел гормональных перепадов и бухгалтер по инсулину. А теперь попробуйте в этом хаосе "просто меньше есть и больше двигаться".

🍕 Почему мы хотим съесть булочку, а не брокколи?

Ответ: дофамин. Он отвечает за мотивацию, удовольствие и запоминание кайфовых вещей. И жирная, сладкая, солёная еда — это как маленькая вечеринка для мозга. Но с каждой новой "вечеринкой" планка повышается. Мозг привыкает, требует больше, а вы получаете:

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  • переедание без голода;
  • "эмоциональный голод" ночью;
  • чувство вины после еды.

Это не слабость, а классическая дофаминовая петля. Добро пожаловать в нейробиологию.

⚖️ Инсулин, которого все боятся

Мемы в духе "инсулин делает нас толстыми" популярны, как теория заговора про 5G. Но давайте по фактам:

  • Инсулин — не враг, а регулятор. Он помогает клеткам усваивать глюкозу.
  • При инсулинорезистентности уровень инсулина растёт, тело "глохнет", вес растёт — даже если вы едите мало.
  • Парадокс: чем больше диет и ограничений — тем выше стресс → выше кортизол → хуже чувствительность к инсулину.

😩 Почему "срывы" — не про лень

Вы держались, питались "правильно", не ели сладкое 10 дней — и на 11-й день сожрали торт. Все. Один. Целый.

Это не "нет силы воли". Это:

  • гипоталамус, который считает вас голодающим;
  • гормоны голода (грелин) — в атаке;
  • лептин (гормон сытости) — в отпуске.

Итог: мозг запускает режим выживания, а не похудения. Вы не срываетесь. Вы биологически спасаетесь.

🧬 Что с этим делать?

  • Понять, что тело — не враг. Оно вас не саботирует. Оно защищается.
  • Перестать наказывать себя за еду. Нет "плохих" продуктов. Есть контекст.
  • Спать 7–8 часов. Недосып снижает контроль импульсов и повышает тягу к углеводам.
  • Сдать анализы. Инсулин, глюкоза, лептин, ферритин, кортизол. Вы можете быть не "толстым и ленивым", а воспалённым и гормонально разбалансированным.
  • Консультироваться с врачом, а не блогером. Особенно, если блогер продаёт свой марафон "минус 10 кг за 2 недели".

✅ Наше тело — это система с продвинутым автопилотом, а не примитивный калькулятор калорий.

✅ Инсулин, дофамин, кортизол — реальные биохимические игроки в вопросах веса.

✅ "Ешь меньше — двигайся больше" — как совет "просто будь счастлив". Благими намерениями вымощен путь к расстройствам пищевого поведения.

Хочешь здоровое тело? Перестань вести с ним войну. Стань союзником. Оно давно пытается тебе что-то сказать — просто перестань кричать на него через вес.

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