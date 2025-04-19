Почему срыв — не слабость, а нейрофизиология. И как научиться понимать своё тело, а не воевать с ним.

Представьте, что ваш мозг — это офис. В нём работает дофаминовый менеджер по мотивации, паникёр-гипоталамус, отдел гормональных перепадов и бухгалтер по инсулину. А теперь попробуйте в этом хаосе "просто меньше есть и больше двигаться".

🍕 Почему мы хотим съесть булочку, а не брокколи?

Ответ: дофамин. Он отвечает за мотивацию, удовольствие и запоминание кайфовых вещей. И жирная, сладкая, солёная еда — это как маленькая вечеринка для мозга. Но с каждой новой "вечеринкой" планка повышается. Мозг привыкает, требует больше, а вы получаете:

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переедание без голода;

"эмоциональный голод" ночью;

чувство вины после еды.

Это не слабость, а классическая дофаминовая петля. Добро пожаловать в нейробиологию.

⚖️ Инсулин, которого все боятся

Мемы в духе "инсулин делает нас толстыми" популярны, как теория заговора про 5G. Но давайте по фактам:

Инсулин — не враг , а регулятор. Он помогает клеткам усваивать глюкозу.

, а регулятор. Он помогает клеткам усваивать глюкозу. При инсулинорезистентности уровень инсулина растёт, тело "глохнет", вес растёт — даже если вы едите мало.

Парадокс: чем больше диет и ограничений — тем выше стресс → выше кортизол → хуже чувствительность к инсулину.

😩 Почему "срывы" — не про лень

Вы держались, питались "правильно", не ели сладкое 10 дней — и на 11-й день сожрали торт. Все. Один. Целый.

Это не "нет силы воли". Это:

гипоталамус , который считает вас голодающим;

, который считает вас голодающим; гормоны голода (грелин) — в атаке;

— в атаке; лептин (гормон сытости) — в отпуске.

Итог: мозг запускает режим выживания, а не похудения. Вы не срываетесь. Вы биологически спасаетесь.

🧬 Что с этим делать?

Понять, что тело — не враг. Оно вас не саботирует. Оно защищается.

Оно вас не саботирует. Оно защищается. Перестать наказывать себя за еду. Нет "плохих" продуктов. Есть контекст.

Нет "плохих" продуктов. Есть контекст. Спать 7–8 часов. Недосып снижает контроль импульсов и повышает тягу к углеводам.

Недосып снижает контроль импульсов и повышает тягу к углеводам. Сдать анализы. Инсулин, глюкоза, лептин, ферритин, кортизол. Вы можете быть не "толстым и ленивым", а воспалённым и гормонально разбалансированным.

Инсулин, глюкоза, лептин, ферритин, кортизол. Вы можете быть не "толстым и ленивым", а воспалённым и гормонально разбалансированным. Консультироваться с врачом, а не блогером. Особенно, если блогер продаёт свой марафон "минус 10 кг за 2 недели".

✅ Наше тело — это система с продвинутым автопилотом, а не примитивный калькулятор калорий.

✅ Инсулин, дофамин, кортизол — реальные биохимические игроки в вопросах веса.

✅ "Ешь меньше — двигайся больше" — как совет "просто будь счастлив". Благими намерениями вымощен путь к расстройствам пищевого поведения.

Хочешь здоровое тело? Перестань вести с ним войну. Стань союзником. Оно давно пытается тебе что-то сказать — просто перестань кричать на него через вес.