Насколько опасны продукты с ГМО

Генетически модифицированные продукты порой можно сравнить с привидениями в шкафу: пугают всех, но никто в глаза не видел. В нашем сознании глубоко укоренилась мысль о том, что такая пища вредна для здоровья. А если даже на упаковке чипсов написано "без ГМО", значит это "невинный" продукт. Устрашающие мифы о ГМО преувеличены, - считают специалисты Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов FDA. Почему овощи, фрукты и другие продукты генной инженерии вызывают столько споров? И оправданы ли они?

ГМО 10 000 лет

ГМО-продукты именно с таким обозначением стали доступны потребителям с 1990 года. Их называют сомнительным достижением современных технологий, хотя человечество более 10 000 лет занимается селекционным и мутационным разведением сельскохозяйственных культур и животных.

Генетически модифицированный организм - это растение, животное или микроорганизм, чей генетический материал (ДНК) был изменен и перенесен из одного организма в другой. Ученые часто называют этот процесс генной инженерией.

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По сути генная инженерия занимается тем же, чем занимались ученые много сотен лет тому назад. Хотя термин ГМО обычно не используется для обозначения растений или животных, выведенных селекционным путем. К примеру, та же садовая клубника была создана скрещиванием нескольких сортов ягод.

Ученые развивают эту технологию на уровне государств прежде всего из-за мирового продовольственного кризиса, роста населения и уменьшения урожая. ГМО-продукты выгодны как производителям, так и потребителям: медленно портятся, обладают более высокой урожайностью, устойчивы к вредителям.

Влияют ли ГМО на здоровье людей и животных

Продукты с ГМО так же полезны и безопасны для употребления, как и их аналоги без ГМО, - говорят специалисты FDA, ссылаясь на клинические исследования, которые это доказали. Более того, некоторые ГМО-растения были модифицированы для повышения их питательной ценности.

Например, ГМО-соевые бобы с высоким содержанием жиров часто используются в производстве продуктов для замены масел, содержащих трансжиры. Также клинически доказано, что ГМО-растения, используемые для корма животных, так же безопасны, как и те, що не содержат ГМО.

Генетически модифицированные продукты сейчас употребляют миллионы людей во всем мире, включая страны ЕС. Они более доступны в цене, обладают свойствами, которые не позволяют им быстро портиться, имеют высокую урожайность, обладают хорошими вкусовыми качествами, устойчивы к насекомым.

Экологичность ГМО: меньше пестицидов

Примечательно, что множество видов ГМО-растений содержат встроенные защитные вещества, которые делают их устойчивыми к вредителям. Это снижает потребность использования пестицидов. ГМО-растения также часто разработаны с учетом устойчивости к определенным гербицидам, что позволяет фермерам эффективно бороться с сорняками.

Нет ни одного клинического исследования, которое доказало бы вредное влияние ГМО-продуктов на организм человека. Несмотря на множество дискуссий, большинство ученых в мире считают их безвредными. Многие исследователи уверены: продукты с ГМО существовали задолго до их появления. Бананы, картофель, морковь - все эти растения были выведены путем селекции.

Технологии генной инженерии позволяют сегодня регулировать процессы урбанизации, перенаселения и голода на нашей планете. Скрещивание, селекционное и мутационное разведение растений и животных известны человечеству давно. Люди использовали традиционные способы модификации сельскохозяйственных культур и животных с учетом своих потребностей. Именно это помогло нам эволюционировать и развиваться.