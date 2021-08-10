Популярная диета может привести к семи опасным заболеваниям – исследование

Кето-диета, которая предусматривает уменьшение в рационе углеводов и умеренное потребление высококачественных жиров, оказалась не такой уж безопасной, как ее популяризируют. Ученые выяснили, что она может спровоцировать семь опасных для жизни человека заболеваний.

Среди них выделяют проблемы с сердцем, почками и развитие деменции. Об этом пишет Express, подчеркивая, что ключом указанного рациона питания является ежедневное употребление овощей с высоким содержанием жира (авокадо, спаржа, сыр, масло и мясо), а также морепродуктов.

Примечательно, что предыдущие исследования в этой сфере показали эффективность такого метода похудения при сахарном диабете и эпилепсии. А некоторые диетологи заявляли о полезности кето-диеты при определенных видах рака и болезни Альцгеймера.

Специалисты пришли к выводу, что кето-диета может спровоцировать определенные заболевания

Новое же исследование приводит совсем противоположнее данные. Научную работу провел специалист по диетологии Ли Кросби, который является менеджером программы обучения питанию в международном Комитете врачей по ответственной медицине (Physicians Committee for Responsible Medicine, PCRM).

Вместе с командой он пришел к выводу, что кето-диета полезна только как часть комплексного лечения эпилепсии. В остальном же она повышает риск возникновения таких семи заболеваний:

болезни сердца;

сахарный диабет;

рак;

болезнь Альцгеймера;

почечная недостаточность;

заболевание почек;

дефекты нервной трубки у новорожденных.

Кето-диета предполагает потребление большего количества жира

"Как только организм переходит в состояние кетоза, люди начинают терять мышцы, сильно утомляются и в конечном итоге переходят в режим голодания", – подтвердила результаты исследования и высказались против кето-диеты клинический диетолог, представитель Академии питания и диетологии в США Лиза Симпермен.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный американский блогер и автор кулинарных книг Ри Драммонд поделилась секретом похудения на 19 кг за четыре месяца. 52-летняя женщина предостерегла сразу, что не сидела на интервальном голодании или кето-диете.

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