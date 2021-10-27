Самые важные витамины осени: как укрепить иммунитет

Для укрепления иммунитета и общего здоровья нужно получать витамины и минералы. Сбалансированная диета, включающая фрукты и овощи – хороший способ потреблять жизненно важные питательные вещества, однако их в рационе обычно недостаточно для удовлетворения потребностей организма. Поэтому в осенне-весенний период прием витаминов особенно важен.

В аптеках сейчас доступны как моно-, так и мультикомплексные препараты, в которых собраны основные вещества и компоненты. Врачи отмечают, что осенью выбирать микроэлементы нужно прицельно, это позволят и улучшить самочувствие, и подготовиться к холодам.

О наиболее предпочтительных для осенне-зимнего периода витаминах и особенностях их приема рассказал консультант МедОбоза, врач Виктор Литвиненко.

Осенний авитаминоз, по мнению многих врачей, становится обычным явлением. Он проявляется разными симптомами, включая:

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Сниженная трудоспособность, быстрая утомляемость, хроническая усталость – состояния, при которых сложно вести активный образ жизни, вместо этого постоянно хочется спать или бездействовать.

Склонность к частым ОРВИ.

Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.

Эти симптомы свидетельствуют о том, что в рационе не учтены сезонные потребности и организм остро нуждается в необходимых веществах. В дополнение к этому длительность светового дня сокращается, а в школах и офисах помещения хуже проветриваются из-за желания сохранить тепло, что увеличивает риск заражения ОРВИ. Поэтому в этот период важно восполнить витаминные запасы организма и подготовиться к длительному холодному периоду.

Виктор Литвиненко обращает внимание, что витамины для осени и зимы нужно выбирать тщательно и предлагает перечень наиболее важных:

Витамин A: название группы веществ, называемых ретиноидами. Он является мощным антиоксидантом, а также ключом к хорошему зрению, здоровой иммунной системе и росту клеток. Витамином А богата говяжья печень, сладкий картофель, тыква, красный перец, шпинат, морковь.

Витамин С: необходим для поддержания костей, мышц и кровеносных сосудов, его преимущества включают повышение устойчивости организма к инфекциям и дезинтоксикационной функции печени, защиту от сердечно-сосудистых заболеваний, выраженные антиоксидантные свойства. Особенно богатыми источниками витамина С являются цитрусовые, ягоды (черная смородина, облепиха) и красный сладкий перец.

Витамин D: помогает организму усваивать кальций и фосфор, поддерживает мышцы, нервы и иммунную систему, делает зубы и кости крепкими, способствует восстановлению миелиновой оболочки нервных клеток, полезен при симптомах ПМС у женщин. Наибольшее содержание витамина D в рыбе, включая лосось, скумбрию, семгу, тунец, сардину, печень трески.

Витамин Е: недостаток этого витамина может негативно отразиться на состоянии глаз, нервной и иммунной системы, кожи, волос и ногтей, скорости заживления ран и процессе старения. Лучшими источниками витамина Е является масло зародышей пшеницы, миндаль, семена подсолнечника, фундук.

Витамин B6: влияет на настроение, аппетит, сон и мышление, помогает бороться с инфекциями и повышает стрессоустойчивость. Он содержится в крахмалистых овощах, птице, говядине, рыбе, нуте, чесноке, фисташках, грецких орехах.

По словам Виктора Литвиненко, если не удается следовать сбалансированному рациону, нужно принимать лекарственные формы витаминов, например мультикомплексы. Для получения оптимального результата выбор средства лучше согласовать с врачом. Важно соблюдать указанный в инструкции режим дозирования и принимать препарат регулярно, не прерывая профилактический курс (1-2 месяца) до его завершения.