Синтетические витамины: мифы, реальность и стоит ли их покупать

Витамины, которые получены человеком не из натуральных продуктов питания, а в виде таблеток или капсул, не только не приносят пользы, но и повышают риски заболевания раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К таким выводам пришли специалисты Центра по профилактике США (US. Preventive Services Task Force, далее - USPSTF), изучив результаты масштабных исследований, сообщает журнал Healio Strategic Solutions.

Они отмечают, что индустрия витаминов и пищевых добавок зарабатывает миллиарды долларов на продажах подобных таблеток. Но если ранее их польза была лишь сомнительна, то сегодня появились доказательства что они наносят здоровью человека самый настоящий вред.

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"Значительный маркетинговый бюджет индустрии пищевых добавок вызывает интерес и миллиарды долларов дохода", — отметили авторы редакционной статьи. Однако кроме прибыли производителям, другой пользы они не приносят.

Помимо потраченных впустую денег… потенциально вредная трата

Ученые, много лет специализирующиеся на рекомендациях по предотвращению онкологических заболеваний, выступили с резким заявлением, предупредив, что прием синтетических добавок бета-каротина (предшественника ретинола – витамина А) и витамина Е, то есть в виде капсул и таблеток, а не полученные вместе с пищей, может вызвать тяжелые последствия для здоровья человека.

USPSTF обосновывает эту рекомендацию следующим образом:

- есть достаточные доказательства того, что добавки бета-каротина не приносят пользы в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) или рака;

- есть достаточные доказательства того, что добавки с витамином Е не приносят пользы в профилактике заболеваний ССС или рака;

- нет достаточных данных о пользе добавок поливитаминов для профилактики заболеваний ССС или рака;

- нет доказательств в отношении пользы добавок с отдельными или парными питательными веществами, кроме бета-каротина и витамина Е, для профилактики заболеваний ССС или рака.

Более того, USPSTF отметили, что существуют достаточные доказательства того, что бета-каротин (синтетический витамин А) может увеличить риск развития рака легких среди тех, кто уже подвергается повышенному риску.

Доктор наук, сотрудник Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета (Чикаго) Ж.Цзя обратила внимание на то, что обычно американцы смотрят на БАДы как на безобидные средства профилактики болезней. Однако в США пищевые добавки особо не регулируются, и теперь Управление по санннадзору за качеством пищи и продуктам (FDA) придется отказаться от заявлений, что БАДЫ не предназначены для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний".

"Помимо потраченных впустую денег, внимание к добавкам может рассматриваться как потенциально вредное явление. Вместо того, чтобы сосредотачивать деньги, время и внимание на добавках, было бы лучше сделать упор на деятельность с меньшим риском и большей выгодой", — пишут авторы статьи.

"Системы здравоохранения и медицинские работники должны сосредоточиться на профилактических услугах, основанных на фактических данных, рекомендованных USPSTF, включая контроль высокого кровяного давления и поведенческие консультации для поощрения физической активности и здорового питания" - делают вывод американские ученые.

В USPSTF и ранее считали, что прием синтетических витаминных добавок нецелесообразен, а последние исследования убедили их не только в сомнительности пользы, но и в прямом вреде "искусственных витаминов", поскольку при приеме таблеток человек не стремится получать их из натуральной пищи, не пытаются увеличить физическую активность, поскольку его убеждают, что достаточно выпить таблетку – и опасность заболевания раком исчезнет.

Это заявление подтвердили несколько докторов наук, представляющие медицинские центры и исследовательские центры в области здравоохранения при Калифорнийском университете и Северо-Западном университете (Чикаго).

Таким образом, USPSTF снова рекомендует не использовать добавки бета-каротина или витамина Е для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или рака, говорится в статье.