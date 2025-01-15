Сок бузины для похудения: научные данные и мифы

Когда фигуру портят лишние килограммы, а избыточный вес мешает хорошо выглядеть и чувствовать себя комфортно в собственном теле, начинается поиск наиболее действенных помощников для быстрого похудения. Оказывается, лишние сантиметры на талии, неэстетический жир на бедрах и животе боятся… сока бузины. Так ли это действительно - узнавали американские ученые. Что говорит наука о соке бузины в качестве помощника в борьбе с лишним весом?

Растение с широким спектром свойств

В украинской культуре бузина часто применяется в народной медицине, хорошо известная по своим лекарственным и пищевым свойствам. В природе встречается в виде многолетнего куста или дерева. В народной медицине чаще всего используются цветы, ягоды и корни, реже – листья и кора. Плоды и цветы известны потогонными и противовоспалительными свойствами, мягким отхаркивающим эффектом, слабительным и мочегонным действием.

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Парфюмеры любят цветы бузины за их пьянящий сладкий аромат со специфическим, несколько горьковатым оттенком. Плоды и цветки растения являются сырьем для косметических средств, направленных на омоложение кожи. Хозяйки дома из ягод черной бузины готовят напитки и варенье. Бузина потребляется для очищения организма от солей тяжелых металлов и считается ее помощником в очищении организма от радиации. В чем же секрет такого разностороннего действия? Все благодаря природному составу ценных веществ – гликозидов, органических кислот, эфирных масел, дубильных веществ, минералов, антиоксидантов.

Недооцененный помощник в борьбе с лишним весом

Бузиной и ее уникальными возможностями помогать в борьбе с избыточным весом заинтересовались американские ученые. Недавно в журнале Nutrients появилась публикация о результатах нового исследования. В сообщении говорится: "Сок бузины может помочь похудеть и улучшить контроль уровня сахара в крови. Люди, которые выпивали каждый день около 300 г сока бузины в течение недели, имели лучший уровень сахара в крови, у них улучшился процесс сжигания жира и работа кишечных микробов". У каждого, кто пил бузиновый сок, уровень сахара в крови снизился на 24%, а уровень инсулина – на 9%.

В исследовании участвовали женщины и мужчины в возрасте 22-75 лет из столичного района Спокан (Вашингтон, США). Все участники проверены на соответствие критериям с помощью анкеты по состоянию здоровья, заявке на исследование, биохимическому анализу крови и антропометрии.

"Бузину недооценивают как с коммерческой точки зрения, так и с питательной точки зрения", - сказал старший научный сотрудник Патрик Солверсон, доцент кафедры физиологии питания и физических упражнений Медицинского колледжа Университета штата Вашингтон, в пресс-релизе колледжа. "Теперь мы начинаем признавать ее ценность для здоровья человека и результаты очень увлекательны", - отметил он.

В справочных примечаниях исследователи указывают: ягоды бузины – небольшие темно-фиолетовые плоды, растут на деревьях или кустах, обычно используются в качестве лекарственного сырья и добавки для укрепления иммунной функции. Содержат высокий уровень антоцианов, группы темно-красных, фиолетовых и синих пигментов, которые имеют ряд преимуществ для здоровья, включая снижение воспаления, контроль уровня сахара в крови и борьбу с нездоровыми микробами.

Антоцианы ягод в борьбе с ожирением

Ожирение и избыточный вес – проблема людей всего мира, признана болезнью. Отрицательно влияет как на физическое, так и психологическое состояние.В своем исследовании ученые говорят: "Продукты, богатые биологически активными веществами, особенно те, которые содержат полифенолы, являются новой и весьма интересной стратегией решения этой проблемы. Антоцианы и их метаболиты, полученные из ягод, представляют особый интерес из-за их биоактивных эффектов, включая поддержание веса и защиту от метаболических аберраций".

Антоцианы – подкласс флавоноидов, широко исследованных в отношении их полезных для здоровья свойств, включающих метаболические изменения, связанные с ожирением, включая диабет, дислипидемию и сердечно-сосудистые заболевания.

Воздействие сока ягод бузины на сжигание жира

Ученые наблюдали за изменениями, происходившими с 18 взрослыми людьми с лишним весом. Ежедневно участники исследования употребляли сок бузины или плацебо – напиток с подобным цветом и вкусом. У всех, кто употреблял сок бузины, исследователи засвидетельствовали:

увеличение количества полезных кишечных бактерий и снижение уровня вредных бактерий;

более высокий уровень здоровых кишечных микробов способствует усвоению питательных веществ во время пищеварения;

улучшенный контроль уровня сахара в крови;

улучшение способности организма сжигать жир;

улучшение способности организма расщеплять жирные кислоты после еды с высоким содержанием углеводов, а также во время физических упражнений.

"Пища – это лекарство, и наука догоняет эту популярную мудрость. Это исследование способствует росту количества доказательств того, что бузина, которую веками использовали как народное средство, имеет многочисленные преимущества для метаболического и пребиотического здоровья" - сказал Солверсон.

"Остальные виды ягод тоже содержат антоцианы. Но обычно их концентрация значительно ниже, чем в ягодах бузины. Например, в 170 г бузины антоцианов столько же, сколько в четырех чашках ежевики", - продолжил свою мысль Солверсон.

В планах исследователей продолжать изучать потенциал сока бузины для здоровья, а также для установления может ли он помочь людям удерживать вес после похудения.

Предостережения перед применением

Хотя сок бузины исследователи считают потенциально благоприятным помощником в качестве возможного средства борьбы с лишним весом, перед его введением в свой рацион лучше посоветоваться с врачом, поскольку важно знать, каким образом ваш организм будет на него реагировать. Следует убедиться в отсутствии аллергических реакций на сок бузины. Всегда обращайтесь за индивидуальным медицинским советом для принятия решений по своему здоровью.

Поиски действенных средств борьбы с избыточным весом продолжаются постоянно. Ученые ищут наиболее безопасные и эффективные диеты, разрабатывают комплексы физических упражнений, помогающих сжигать жир. По словам исследователей – у сока бузины действительно достаточно высокий потенциал для использования в борьбе с избыточным весом. Исследовательская работа в этом направлении продолжается. Если вы решите попробовать этот метод на себе, обязательно сначала проконсультируйтесь со своим врачом. Пусть борьба с лишними килограммами будет успешной и безопасной для вашего здоровья.