ТОП диет 2025: рейтинг US News & World Report

Диета – не только способ похудеть и держать вес под контролем. Это один из вспомогательных инструментов для поддержания организма в период лечения и восстановления после болезней. Ежегодно US News & World Report публикует список лучших и полезных диет. Какие диеты по мнению профессионалов по вопросам питания являются самыми полезными для здоровья и получили наивысшую оценку?

Рейтинги оценивания диет

Лучшие диеты – это не только быстрое похудение – они должны снабжать организм нужными питательными веществами. Исследования показали: качественные диеты эффективны для снижения риска заболеваний, например болезни сердца и рак.

Лучшие общие диеты помогают снизить воспаление – главную причину хронических заболеваний. Эксперты утверждают: хотя поначалу трудно отказаться от старых привычек питания, лучшие диеты обеспечивают стойкие результаты как при похудении, так и в поддержании здорового состояния организма.

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В предыдущие годы оценка диет происходила по 40 показателям и лучшая получала "золотую медаль". Список был слишком длинным, большинство смотрело только на его начало – первыми были лучшие дети, а на завершение почти не обращалось внимания, хотя здесь находились наименее эффективные диеты. В этом году подход к системе оценки изменился. Судей по вопросам питания попросили оценивать диеты до пяти звезд – подобно системам оценивания на многих коммерческих платформах.

"Мы считаем, что этот новый подход дает людям больше выбора и более персонализированный опыт, поскольку они рассматривают свои приоритеты по здоровью и целям по питанию", – сказала Гретель Шуэллер, главный редактор отдела здравоохранения US News & World Report, контролирующая ежегодный рейтинг диет.

Рейтинг диет по состоянию здоровья

Отчет за 2025 год включает в себя новые рейтинги диет, разработанные для лечения хронических заболеваний, таких как артрит, дивертикулит, жировая дистрофия печени и синдром раздраженного кишечника, а также менопауза. Согласно новой 5-звездной системе оценки победители рейтинга US News & World Report получили по 4 звезды плюс как лучшие общие диеты, лучшие диеты здорового питания и простейшие диеты для соблюдения.

Средиземноморская диета

Наивысшую награду еще раз получила Средиземноморская диета, поскольку является больше стилем жизни, чем просто диетой. Сосредоточена на потреблении фруктов, овощей, зерновых, оливкового масла, орехов и семян. Подчеркивает важность еды с семьей и друзьями в ежедневном питании. Эта диета сокращает употребление сладостей, рекомендует небольшое количество молочных продуктов и мяса, особенно красного мяса. Рыба является одним из важных продуктов диеты, особенно, такая как сардины.

Средиземноморская диета сосредотачивается на качестве и образе жизни, а не только на одном питательном веществе или группе продуктов. Многочисленные исследования показали, что Средиземноморская диета является:

самой легкой для соблюдения;

лучшей семейной диетой;

лучшей для здорового питания;

лучшей для диабета 2 типа, костей, суставов и сердца;

способствует долголетию и улучшению качества жизни.

Диета DASH

Диета DASH следующая в списке лучших. Гибкий и сбалансированный план питания разработан Американским Национальным институтом сердца, легких и крови. Делает акцент на ограничении потребления соли для понижения артериального давления.

В рационе овощи, фрукты, цельные зерна, нежирный белок и нежирные молочные продукты. Способствует получению большого количества клетчатки и полезных для сердца питательных веществ. Запрещает: напитки с добавлением сахара, еду с высоким содержанием насыщенных жиров, закуски с высоким содержанием соли. Является устойчивой и универсальной. Польза диеты для здоровья сердца подтверждена независимыми исследованиями.

Американская кардиологическая ассоциация оценивает диету DASH как лучшую для здоровья сердца, поскольку она на 100% согласуется с целями AHA относительно здорового питания для сердца. В новом отчете о лучшей диете от US News & World Report диета DASH заняла первое место как для здоровья сердца, так и для контроля артериального давления.

Флекситарианская диета

Популярная флекситарианская диета – полувегетарианская – не нужно полностью исключать мясо, чтобы извлечь пользу для здоровья, связанную с вегетарианством. Предусматривает соблюдение общих указаний вегетарианской диеты, позволяет иногда употреблять мясо или птицу. В рационе: тофу, фасоль, чечевица, горох, орехи, семена и яйца – продукты, обеспечивающие основную часть ежедневного белка. Предусматривает ограничение рафинированной, ультраобработанной пищи, красное мясо и добавленный сахар.

Употребляя больше растительной пищи и меньше мяса, люди, которые придерживаются этой диеты, могут не только похудеть, но и улучшить общее состояние здоровья, снизив уровень сердечных заболеваний, диабета 2 типа и рака, уменьшить воспаление.

Диета при менопаузе

В рейтинге US News & World Report занимает особое место. Предполагает в рационе множество цельных продуктов, таких как овощи, фрукты, бобы, цельные зерна, соевые продукты и нежирные белки.

Впрочем, Стефани Фаубион, директор Mayo, Центр женского здоровья клиники в Джексонвилле, штат Флорида, и медицинский директор Общества менопаузы отметила: "Нет такого понятия, как "диета в период менопаузы" – единственная диета, которая помогает при приливах – это полноценная растительная диета с низким содержанием масла и большим количеством сои".

С некоторыми рекомендациями по диете во время менопаузы – не есть перед сном, доктор Фаубион согласилась и сделала исключение из призыва US News & World Report к коммерческой диете Nutrisystem для менопаузы.

Консультация с врачом о диете

В новом отчете многие категории диет вращаются вокруг здорового пищеварения, диет, которые, как утверждается, могут уменьшать воспаление при артрите и подагре.

"Нет единой диеты для лечения артрита или подагры. Растительные диеты с низким содержанием сахара, нездоровых жиров, соли и обработанных продуктов, как средиземноморская диета и диета DASH, являются лучшим вариантом борьбы с этими заболеваниями. Однако большинство людей с аутоиммунными, воспалительными формами артрита и многим с подагрой нуждаются в лекарствах, чтобы замедлить или остановить прогрессирование заболевания", – сказала Джилл Тайрер, редактор Arthritis Foundation.

Средиземноморская диета получила оценку 4+ звезды по ожирению печени, воспалению и общему здоровью кишечника. Для дивертикулита, заболевание, при котором большие выпуклые мешки в толстом кишечнике создают сильную боль, судьи дали средиземноморской диете отметку 3,7.

"При ожирении печени и заболеваниях желчного пузыря мы рекомендуем диеты с низким содержанием жира и средиземноморскую диету, поскольку диета с более постным мясом и здоровыми жирами оказалась полезной", – говорит Луевано, представитель Американской гастроэнтерологической ассоциации.

За синдром раздраженного кишечника судьи дали диете с низким содержанием FODMAP 4,8 звезд. Диета, разработанная в Австралии, сосредоточена на уменьшении продуктов и углеводов, которые бродят и создают дополнительную воду в кишечнике, что может вызвать судороги, боли и диарею.

"Существует много подтипов синдрома раздраженного кишечника, это, вероятно, самый лучший пример того, когда диета действительно должна быть индивидуальной для каждого пациента. Если бы пациент пытался избегать каждого отдельного продукта в самом полном списке FODMAP, он мог бы исключить обычные фрукты, такие как яблоки и груши, а также некоторые зерна, которые могут быть полезны", – отмечает Луевано. "Нужно тщательно обсудить все с врачом и диетологом, поскольку у каждого пациента есть свои уникальные пищевые триггеры", – добавил он.

"Люди могут смотреть на рейтинги и предполагать, что эти выводы можно использовать в своей жизни, поскольку они сделаны экспертами по питанию. Поэтому нет продуктивных разговоров со своими врачами, которые могут помочь сосредоточиться на лучшем варианте еды. Чтобы решить, какой подход может быть наилучшим для вашей конкретной проблемы, нужно выполнить домашнее задание, например, вести пищевой дневник о том, что вы едите, а затем поработать со своим врачом", – говорят эксперты.

Каждая болезнь имеет свои особенности. Каждый продукт питания имеет свои особенности. Каждый организм человека имеет свои особенности. Только при детальном анализе всей информации лечащий врач может назначить правильную диету, которая будет эффективной в каждой конкретной ситуации.