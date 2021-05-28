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У человека обнаружили ген, который может привести к набору веса в детстве – исследование

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Дети могут набирать вес из-за мутации гена

Дети могут набирать вес из-за мутации гена

Ученые обнаружили мутацию гена MC4R, которая заставляет набирать вес в детстве. Этот ген связан с контролем пищевого поведения и регуляцией обмена веществ.

Как сообщается на сайте Кембриджского университета, "толстый ген" заставляет набирать детей более 16 килограммов до 18 лет.

Команда исследователей проанализировала гены 6000 жителей юго-западной Англии из категории "дети 90-х". Когда они находили мутированную версию – смотрели на ее функции и связь с набором веса.

Как оказалось, такая мутация есть у 1 из 340 человек, и она может влиять на набор веса в раннем возрасте. Ученые считают, что когда ген MC4R не работает нормально, мы чаще испытываем голод, даже если желудок полный.

Ученые отмечают, что количество детей, страдающих ожирением, резко увеличилось. Люди начинают обвинять в этом родителей, которые позволяют детям много есть, или современные технологии за отсутствие должной активности. Однако авторы работы уверены, что их открытие должно изменить отношение к детям, ведь, как оказалось, они не всегда виноваты.

Исследователи надеются в ближайшем будущем найти путь к лекарствам против ожирения, которые смогут обходить сигнальную блокаду мозга геном MC4R и помогут вернуть людям здоровый вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, многомесячные карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, вызывают рост случаев ожирения среди детей, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
ожирение
Тег
исследование
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