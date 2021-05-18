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Ученые назвали убедительный аргумент, чтобы отказаться от мяса

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Регулярное употребление мясных изделий в рационе может привести к тяжелым хроническим заболеваниям, включая рак. Чтобы избежать нежелательных последствий, мясоедам достаточно отказаться от бифштексов и колбасы не навсегда, а всего лишь несколько раз в неделю.

Такие результаты исследований ученых британского университета Глазго, проведенных на Европейском конгрессе по ожирению (ECO), опубликованы изданием Eatthis.com. Указано, что в научном эксперименте приняли участие 4 111 вегетарианцев и 166 516 мясоедов в возрасте от 37 до 73 лет.

"И вот что показали эти тесты: независимо от общих факторов риска (возраст, пол, образование, этническая принадлежность, ожирение, курение и употребление алкоголя), вегетарианцы показали "значительно более низкие" уровни 13-ти биомаркеров, включая общий холестерин, ЛПНП (плохой) холестерин, аполипопротеин A (связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями) и аполипопротеин B (связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также маркеры, связанные с функцией печени, функцией почек и раковыми клетками", – заявили ученые.

Ведущий исследователь эксперимента подчеркнул, что результаты могут объясняться только режимом питания, исключающим красное мясо, но изобилующего овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобами и орехами.

"Вегетарианская диета дает множество преимуществ нашему организму, а подобные результаты становятся реально пищей для размышлений", – заключили авторы наблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мясные и рыбные изделия, приготовленные на гриле, могут быть опасны высоким содержанием канцерогенов.

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Автор
Екатерина Белоброва Екатерина Белоброва
Тема
Питание
Теги
мясо вегетарианство
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