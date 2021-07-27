Употребление картофеля может увеличить риск трех серьезных заболеваний, – ученые

Картофель – богатый питательными веществами овощ, который часто попадает на обеденные тарелки. Однако, несмотря на универсальность и питательную ценность корнеплодов, их употребление в пищу может представлять скрытый риск для здоровья.

Проблемы возникают в первую очередь из-за содержания в овощах углеводов. Как пишет Express, они с высоким содержанием углеводов, которые организм быстро переваривает, вызывая скачок, а затем падение уровня сахара и инсулина в крови.

С технической точки зрения это означает, что корнеплоды имеют высокий гликемический индекс (ГИ). ГИ – это рейтинговая система для продуктов, содержащих углеводы – она ​​показывает, насколько быстро каждый продукт влияет на ваш уровень сахара (глюкозы) в крови, когда этот продукт съедается самостоятельно.

Чем быстрее пища расщепляется на глюкозу в крови, тем сильнее ее влияние на уровень сахара в крови, и это может повысить риск развития диабета второго типа.

Риск, который картофель представляет для развития сердечно-сосудистых заболеваний, может быть связан с высоким кровяным давлением – предвестником сердечно-сосудистых проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из США заявили об опасности кофе для зрения. По их данным, потребление кофеина в больших дозах повышает риск глаукомы более чем в три раза для тех, кто наследственно предрасположен к высокому глазному давлению.

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