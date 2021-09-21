Употребление молока может снизить риск сердечных заболеваний на 14%: результаты исследования

Один стакан молока каждый день может снизить уровень холестерина в крови, а также риск сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт назвали важным питательным комплексом, поскольку он содержит 18 из 20 незаменимых для человека белков и аминокислот, а также насыщенные жиры.

Эффект употребления молока на предотвращение опасных заболеваний выяснили в ходе совместного исследования ученые из Британии, Новой Зеландии и Австралии. Об этом пишет Express.

Отмечается, что люди, которые пьют молоко, имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ) и больше жира. Обычно они считаются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Исследователи изучили информацию о здоровье 2 млн британцев и американцев и обнаружили, что употребление молока наоборот снижают риск ишемической болезни сердца – на 14%.

"У участников с генетической вариацией, которую мы связывали с более высоким потреблением молока, был более высокий ИМТ и больше жира, но, что важно, более низкий уровень хорошего и плохого холестерина. Риск ишемической болезни сердца тоже был значительно ниже. Все это говорит о том, что не нужно сокращать потребление молока для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний", – пояснил ведущий автор исследования, профессор в британском Университете Рединга Вимал Карани.

Он напомнил, что ожирение, диабет и другие состояния, влияющие на метаболизм, тоже связаны с чрезмерным употреблением молочных продуктов. Но при этом уточнил: нет никаких доказательств того, что более высокое потребление молока увеличивает вероятность диабета.

Также отмечается, что молоко помогает укрепить здоровье костей и снабжает организм витаминами и белками.

Как сообщал OBOZREVATEL, финалист чемпионата Украины по латте-арту Владислав Иващенко дал советы о том, как выбрать качественное растительное молоко. Он также назвал его преимущества.