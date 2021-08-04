Употребление шоколада может увеличить риск четырех серьезных заболеваний – ученые

Британский фонд сердца (BHF) предупредил, что шоколад может быть чрезвычайно вредным при употреблении в больших количествах. Это связано с высоким содержанием в нем сахара и насыщенных жиров.

Обилие сахара может способствовать увеличению веса, ожирению и кариесу, рассказали в Национальной службе здравоохранения. Употребление большого количества сладкого может значительно увеличить риск сердечных заболеваний, некоторых видов рака и диабета второго типа, пишет Express.

Кроме того, избыток насыщенных жиров в вашем рационе может повысить уровень "плохих" липопротеинов низкой плотности в крови, что увеличивает риск инсульта.

Отмечается, что мужчинам следует съедать не более 30 грамм насыщенных жиров в день, а женщинам – не более 20 грамм, детям – еще меньше. Прежде чем съесть целую плитку шоколада, обязательно проверьте этикетку с ее питательностью и составом, чтобы узнать, сколько в ней жира.

Одна плитка шоколада в среднем дает 250 калорий, которые часто съедаются за несколько минут. Это эквивалентно 10 процентам от рекомендуемой дневной нормы для мужчин и 12 процентов от рекомендуемой женщинам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский диетолог развеяла мифы о том, почему все сладости считаются "смертным грехом", а кокосовый сахар или нектар агавы – суперфудом.

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